Subaru'nun 6 modeli̇ne güvenli̇k ödülü

22 Ekim 2017

Subaru'nun EyeSight özellikli 6 modeli "IIHS 2017 TOP SAFETY PICK+ (TSP+) Güvenlik Ödülü"nü kazandı.

Amerikan Karayolları Güvenliği Sigorta Enstitüsü, yenilenen Subaru XV (Crosstrek) ve WRX ile önleyici güvenlik sistemi EyeSight'a sahip Subaru Legacy, Outback, Forester ve Impreza modellerini, en yüksek güvenlik kategorisi ile ödüllendirdiğini açıkladı.

TSP+ ödülünü kazanmak için bir aracın, IIHS'nin tüm çarpışma testlerinde -önden kısmi çarpışma, önden tam çarpışma, yandan çarpışma, tavan koruması ve kafa koruması- önden çarpışmayı önleme alanında 'en iyi' ya da 'iyi' notlarını ve ön far alanında ise 'kabul edilebilir' veya 'iyi' bir not alması gerekiyor.

Subaru XV (Crosstrek), araç içi 'iyi' çarpışma notlarına ek olarak opsiyonel "önden çarpışma önleyici" özelliği sayesinde bir diğer 'iyi' notu daha almayı başardı.

12 mil/s ve 25 mil/s hızlarında gerçekleştirilen IIHS pist testlerinde, XV (Crosstrek)'de yer alan Subaru'nun önleyici güvenlik sistemi EyeSight, aracın 'iyi' notu almasını sağladı. Bu modelde aynı zamanda Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi'nin kriterlerine uyan "önden çarpışma uyarı sistemi" de bulunuyor.

Bunun yanında, geliştirilen ön farlar 2018 model Subaru WRX'i TSP+ alanında üst sıralara taşıdı. Uzun far desteği ve Limited versiyonla birlikte gelen LED farlarla birlikte Subaru WRX, ön farlar kategorisinde de 'iyi' notunu elde etti.

Kaynak: AA