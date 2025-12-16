Sürücüsüz taksiler sıradanlaşıyor: Rekabet arttı, tereddüt sürüyor

Otonom araçlar 2025 yılında büyük şehirlerde ücretli yolcular için sıradan bir ulaşım seçeneğine dönüşürken, robotaksi pazarında liderliği Alphabet bünyesindeki Waymo aldı.

Waymo, 2025 itibarıyla ABD ve yurtdışında toplam 26 pazarda faaliyet gösteriyor, hizmete başlamayı planlıyor ya da test sürüşleri yürütüyor. Şirket Austin, San Francisco Körfez Bölgesi, Phoenix, Atlanta ve Los Angeles’ta halka açık sürücüsüz yolculuklar sunuyor.

Amazon’un Zoox birimi Las Vegas Strip çevresinde ve San Francisco’nun bazı bölgelerinde halka ücretsiz sürücüsüz yolculuklar sağlamaya başladı.

Tesla ise Austin ve San Francisco Körfez Bölgesi’nde “Robotaxi” markalı bir hizmet başlattı ancak Aralık ortası itibarıyla bu araçlarda hâlâ insan sürücüler veya güvenlik görevlileri bulunuyordu.

Çin’de ise Baidu’ya ait Apollo Go pazarın hakimi konumunda yer aldı.

Elon Musk, Waymo'ya teşekkür etti

Waymo’nun ticari başarısı rakiplerinin de dikkatini çekti. Tesla CEO’su Elon Musk, kasım ayındaki yıllık toplantıda Waymo’nun düzenleyici süreçlerde “yolu açtığını” belirterek şirkete teşekkür etti.

Waymo’nun 2025 yılında yaklaşık 14 milyon yolculuk gerçekleştirdiği, haftalık ücretli yolculuk sayısının 450 bine yaklaştığı ve 2020’den bu yana toplam yolculuk sayısının yıl sonunda 20 milyonu aşmasının beklendiği açıklandı.

Tereddütler sürüyor

Buna karşın tüketici tereddütleri sürüyor. Amerikan Otomobil Birliği’nin 2025 başındaki anketine göre ABD’li sürücülerin yüzde 66’sı otonom araçlardan korktuğunu, yüzde 25’i ise kararsız olduğunu belirtti.

Şikâyetler gürültü, trafik ve düzensiz sürüş davranışlarında yoğunlaşırken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne göre ciddi kazalar şu ana kadar sınırlı kaldı.

Robotaksi ücretlerinin ise halen insan sürücülü Uber ve Lyft gibi alternatiflerden daha yüksek olduğu belirtiliyor.