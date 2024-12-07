Swift, Vitara, S-Cross, Jimny: Suzuki aralık ayı için sıfır faizli kredi kampanyasını açıkladı

Japon otomotiv devi Suzuki aralık ayı için sıfır faizli kredi kampanyasını duyurdu.

Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulan yeni Swift için 200 bin TL’ye sıfır faizli, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi seçeneği bulunuyor. Swift için 290 bin liraya kadar kredi imkânı var.

Vitara için 0 faizli bireysel taşıt kredisi imkanı 250 bin lira için geçerli. Suzuki’nin SUV modeli Vitara için 100 bin lira nakit alım desteği fırsatı da bulunuyor. Vitara için 395 bin liraya kadar kredi imkanı var.

S-Cross modeli için 250 bin liralık bireysel taşıt kredisi imkanı var. Bu kampanyada da sıfır faiz ve 12 ay vade sunuluyor. S-Cross’ta 395 bin liraya kadar kredi imkanı bulunuyor.

İkonik Jimny modeli için 0 faizli kredi ya da 70 bin nakit alım desteği var. 150 bin liralık kredi sıfır faiz ve 12 ay vade imkanıyla sunuluyor. Jimny modeli için de 395 bin lriaya kadar kredi imkanı var.