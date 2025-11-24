Talep arttı, otomobil devi üretimi artırma kararı aldı!

Stellantis, Citroën markasına yönelik talebin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle C3 şehir otomobilinin üretimini artırma kararı aldı.

Citroën CEO’su Xavier Chardon’un açıklamasına göre, gelecek yıldan itibaren Sırbistan’ın Kragujevac kentinde yıllık 40 bin adet ek C3 üretilecek.

Böylece C3 ve onun SUV versiyonu olan C3 Aircross’un toplam üretimi 300 bin adede ulaşacak. Şimdiye kadar bu modeller ağırlıklı olarak Stellantis’in Slovakya’daki Trnava fabrikasında montajlanıyordu.

Chardon, Opel Frontera üretiminin de yapıldığı Trnava tesisinin “tam kapasiteyle çalıştığını” ve bu durumun C3 üretimini sınırladığını belirterek, "Üretebildiğimizden daha fazla sipariş alıyoruz" dedi.

Avrupa'da talep toparlandı

Citroën’in Avrupa’daki toparlanması, bu yıl güçlü talep sayesinde hız kazandı. Jato Dynamics verilerine göre üçüncü çeyrekte C3 ve C3 Aircross modellerine yönelik talep, yeni araç kayıtlarını artırdı.

Avrupa’da bu yıl güçlü bir talep gören Citroën için tablo olumlu olsa da, bölgedeki toplam otomobil satışları hâlâ pandemi öncesi seviyelerin altında.

Yoğun rekabet ortamında Citroën, Stellantis’in aynı segmentteki diğer markaları Peugeot, Fiat ve Opel ile de yarışıyor.

1919’da kurulan Citroën, 2CV gibi ikonik modellerle geniş kitlelere ulaşmıştı, ancak son yıllarda kalite problemleri ve yeni modellerin gecikmesi nedeniyle pazar payı kaybetti. Müşteri güvenini tazelemek için bu yıl sekiz yıllık garanti paketi sunmaya başladı.

Marka, kalite sorunlarını ve ürün gamındaki boşlukları aşarak yeniden ivme kazanıyor.