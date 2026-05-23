Tasarım hatasıyla ortaya çıktı: Nissan 70 bin aracı geri çağırdı

Nissan, Çin’de gaz pedalı sisteminde tespit edilen tasarım kaynaklı güvenlik riski nedeniyle N7 ve N6 modellerini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin (SAMR) açıklamasına göre süreç kapsamında yaklaşık 70 bin araç servise çağrılacak.

Gaz pedalı sisteminde aşınma riski

Geri çağırma bildirisine göre Dongfeng Motor, 25 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 49 bin 465 adet Nissan N7 elektrikli sedan ile 18 bin 800 adet Nissan N6 plug-in hibrit SUV modeli aracı geri çağıracak.

Yetkililer, uzun süreli kullanım sonucunda gaz pedalı tertibatında aşınma oluşabileceğini belirtti. Bu aşınmanın, pedal bileşenleri arasında temasa yol açarak geri dönüş mekanizmasını etkileyebileceği ifade edildi.

Güvenlik riski oluşturabileceği belirtildi

SAMR tarafından yapılan değerlendirmede, tasarımdan kaynaklanan sorunun zaman içinde pedal sisteminde deformasyona neden olabileceği kaydedildi. Açıklamada, pedalın döner parçaları ile destek yapısı arasındaki temasın anormal pedal hareketlerine neden olabileceği ve bunun potansiyel güvenlik riski taşıdığı aktarıldı.

Parçalar ücretsiz değiştirilecek

Dongfeng Motor’un, geri çağırmadan etkilenen araçlardaki gaz pedalı tertibatını ücretsiz şekilde değiştireceği bildirildi. Ayrıca N6 modeli araçlarda, güncellenmiş pedal yapısına uyumlu yeni bir fren pedalı sisteminin de monte edileceği belirtildi.

Kaza ya da yaralanma bildirilmedi

Denetleyici kurum, söz konusu problemle bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma vakasının rapor edilmediğini açıkladı.