Taşıt kredisinde 43 milyarlık sıkışma

Otomotiv sektörü iç pazarda rekor bir yılı geride bırakır­ken, şimdi bu yılı da rekor kırarak kapatmak için tüm sınırla­rı zorluyor. Otomotiv Distribütör­leri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında pazar istenilen potansiyelde gitmi­yor ama veriler talebin tamamen azaldığını da göstermiyor. Gelinen noktada yüzde 8’in üzerinde dara­lan pazarın ilk yarıda 600 bin adet seviyesine ulaşamadığı görülüyor. İş böyle olunca gözler finansman sorununa dönüyor. Nitekim kre­di hacminde daralma devam etti­ği sürece sektörde kalıcı bir topar­lanma da beklenmiyor. Taşıt kre­disi faizlerinde olası bir düşüşün iç pazarı canlandırması ve ertelenen talebi yeniden harekete geçirme­si bekleniyor. Otomotiv pazarında gelinen durumu net bir şekilde göz­ler önüne seren bir veri seti de Tür­kiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ta­rafından yayımlanan güncel ban­kacılık sektörü verileri. İşin para­sal boyutu da otomotiv finansma­nında yaşanan dramatik düşüşü gözler önüne seriyor. 26 Haziran 2026 tarihli BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kre­di hacmi (kredi kartları da dahil) 26 trilyon 537 milyar TL'ye ulaştı. Tüketici kredileri ve bireysel kre­di kartlarının toplamı 6 trilyon 588 milyar 221 bin TL olarak kaydedil­di. Ancak bu devasa kredi pastasın­da taşıt kredilerinin aldığı pay de­yim yerindeyse devede tüy kaldı.

Kademeli erime sürdü, döviz borçlanması bitti

TCMB'nin yurt içi şubeler ba­zında açıkladığı verilere göre, ta­şıt kredisi hacmi son bir ayda sü­rekli bir daralma ve durağanlaşma eğilimi gösterdi. TCMB verilerine göre, 26 Mayıs 2026 tarihinde 44 milyar 232 milyon TL seviyesin­de olan toplam taşıt kredisi hac­mi, yaklaşık bir aylık süreçte dü­şüş kaydederek 26 Haziran haf­tasında 43 milyar 170 milyon TL (BDDK verilerinde 43 milyar 292 milyon TL) seviyesine geriledi. Ya­bancı para cinsi taşıt kredileri ise sadece 60 milyon TL gibi sembolik bir seviyede kalarak, taşıt finans­manında döviz cinsi borçlanma­nın bittiğini gösterdi. Taşıt kredi­lerinde gerçekleşen yavaşlamanın ve pazarın daralmasının temelinde yatan en büyük nedenler arasında BDDK’nın belirlediği sıkı kurallar.

Tüketici alımı erteliyor

İthal satışları frenlemek ve kre­di büyümesini önlemek amacıyla atılan adımların bir etkisi olan sıkı kredi kullanım oranları ve vade sı­nırı otomotiv sektöründe etkisini göstermeye devam ediyor. Güncel düzenlemeler kapsamında, tüke­ticiler satın almak istedikleri ara­cın değerine göre ancak çok küçük bir kısmı için banka kredisi kulla­nabiliyor. Bu durum, elinde yeterli nakit peşinatı olmayan vatandaş­ların banka kredisiyle araç sahibi olma şansını neredeyse ortadan kaldırıyor. Bunun üzerine faiz oranları da eklenince, taşıt kredi­sinin toplam maliyeti tüketici için anlamsız kalıyor. Böylece tüketici­ler de alımlarını erteliyor.

TCMB'nin 26 Haziran verile­rine göre, 43 milyar 170 milyon TL'lik taşıt kredisinin 27 milyar 134 milyon TL'lik kısmının ‘1 yıl­dan uzun - 5 yıla kadar’ vadeli ol­duğu görüldü. Ancak asıl dikkat çekici olan, ‘1 yıla kadar’ olan kı­sa vadeli kredilerin 16 milyar 21 milyon TL gibi oldukça yüksek bir ağırlığa ulaşması. ‘5 yıldan uzun’ vadeli taşıt kredisi bakiyesi ise 14 milyon TL düzeyinde kaldı.

Rota tasarruf finansmanı ve ihtiyaç

Taşıt kredisindeki yasal kısıtlamalara ve yüksek maliyet duvarına çarpan tüketiciler, otomobil alımlarını finanse etmek için piyasada farklı kanallara yönelmiş durumda. BDDK verilerine göre 26 Haziran itibarıyla ihtiyaç kredisi hacmi 2 trilyon 527 milyar TL gibi rekor bir boyuta ulaştı. Uzmanlar, otomotiv kredisindeki prosedürlere ve limitlere takılan tüketicilerin, araç alımlarındaki nakit ve peşinat açığını kapatmak için taşıt kredisi yerine yoğun bir şekilde ihtiyaç kredilerine başvurduğunu belirtiyor. 43 milyarlık taşıt kredisi karşısında ihtiyaç kredisinin bu kadar yüksek olması alım yapılırken sıcak para finansmanının yön değiştirdiğini de ortaya koyuyor. Ayrıca konut kredisinde yaşanan yükseliş de burada bir sorun olmadığını ortaya koyuyor. Hatta konut tarafında finansman vadesinin büyük bir kısmı 5 yıldan uzun çekilen kredilerde. Öte yandan, bu süreçte otomotiv pazarında en büyük sıçramayı tasarruf finansman şirketleri yapıyor. Tüketicilerin yüksek banka faizi ödemekten kaçınması ve taşıt kredisindeki kısıtlamalar, araç sahibi olmak isteyenleri halk arasında evim/arabam modeliyle bilinen tasarruf şirketlerine yöneltti. Kredi faizi yükü altına girmek istemeyen veya banka limitleri yetersiz kalan binlerce kişi, organizasyon ücreti ödeyerek gruplar halinde birikim yapıyor ve otomobil alma yolunu tercih ediyor.

Alternatif modelde teslim süresi uzadı

Taşıt kredisindeki erimenin bir diğer gizli aktörü de, pazar payını her geçen gün daha da artıran faizsiz finansman modeli. En son BDDK kararıyla, burada da kırılmalar gerçekleşti. Erken teslim için ödeme oranı yüzde 45’e çıktı. Süre 180 güne uzadı. Düzenleme özellikle otomotiv tarafında araca daha erken kavuşmanın önüne geçti. Alınan bu kararın sektör üzerinde oldukça fazla etkisi olmaya başlayan finansman sistemini bir süre yavaşlatacak. Bununla birlikte sıfır otomobil talebi de hız kesecek. Çünkü krediye ulaşamayan birçok tüketici son dönemde tasarruf finansman şirketlerini alternatif finansman yöntemi olarak kullanıyordu. Araç teslim sürelerinin uzaması tüketicilerin satın alma iştahını da zayıflatacak. 6 ay önceki fiyatla şimdiki fiyatlar bir olmayacak. Buna karşın BDDK'nın amacı, sistemin sürdürülebilirliğini ve finansal güvenliğini artırmak. Erken teslim şartlarının sıkılaştırılmasıyla şirketlerin likidite yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bireysel taşıtta stok 7,8 milyar TL azaldı

Bankacılık sektörü verilerine göre bankalar, tüketici finansman şirketleri ve katılım bankalarının kullandırdığı toplam taşıt kredisi stoku 658 milyar TL seviyesine ulaştı. Bunun 69,7 milyar TL'sini bireysel, 587 milyar TL'sini ise tüzel müşterilere kullandırılan krediler oluşturuyor. Sektör verilerine göre son dönemde bireysel taşıt kredisi stoku 7,8 milyar TL azalırken, tüzel taşıt kredisi stoku 25,1 milyar TL arttı. Böylece taşıt finansmanında ağırlık ticari müşterilere kaymış oldu. Bankacılık sektörünün aktardığına göre, bireysel kredilerdeki gerilemenin temel nedenlerinden biri Şubat 2022'de yürürlüğe giren taşıt kredisi düzenlemeleri. Mevcut uygulamada nihai fatura değeri 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar için kredi kullandırılmıyor, 1,2-2 milyon TL fiyat aralığındaki araçlarda ise en fazla yüzde 20 oranında ve 12 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. Yetkili, son 4,5 yılda küresel otomobil fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 2 milyon TL'nin altında kalan araç sayısının önemli ölçüde azaldığını, bunun da bireysel tüketicilerin krediye erişimini zorlaştırdığını belirtti. İlerleyen dönemde kredi limitleri ve fiyat eşiklerinde yapılabilecek olası bir güncellemenin, bireysel taşıt kredilerine erişimi yeniden kolaylaştırabileceği ifade ediliyor