TAYSAD belgeseli geleceğin sanayicilerine ilham kaynağı olacak

24 Kasım 2019

450’yi aşkın üyesiyle otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 40. kuruluş yılı anısına hazırladığı “Bir Tel Arabamız Vardı” belgeselinin gösterimi için Rahmi M. Koç Müzesi’nde bir gala gecesi düzenledi. Geçmiş dönem TAYSAD yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile günümüz Türk otomotiv sanayisinin önde gelen temsilcilerinin katıldığı gala gecesi, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye otomotiv ve tedarik sanayisinin kilometre taşlarına ışık tutan ve yönetmenliğini Ahmet Çağan’ın üstlendiği belgeselde; 1978 yılında 14 şirketin bir araya gelerek kurduğu TAYSAD’ın Türk otomotiv sanayinin gelişimine olan katkısı, farklı dönem yöneticilerinin görüşleriyle aktarıldı. Belgeselde ayrıca, TAYSAD’ın Türk tedarik sanayisini günümüze değin geçen sürede nasıl güçlendirdiği hatıratlarla aktarılırken, otomotiv sanayinde alınacak karar ve stratejiler konusunda TAYSAD’ın referans bir dernek olarak ağırlığını hissettirdiği gözler önüne serildi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, burada yaptığı konuşmada, “2018 yılında TAYSAD’ın 40. yılını kutladık ve 40 yılın anısına bir kitap hazırladık. Bu kitapla birlikte, görsel arşivimiz için bir de belgesel hazırladık. TAYSAD olarak "Bir Tel Arabamız Vardı" belgeseli ile hem Türk tedarik sanayinin tarihini kayıt altına almak hem de sanayi tarihi konusundaki eksikliği gidermek hususunda, üye şirketlerimize ve paydaşlarımız olan STK’lara ilham vererek ‘daha iyisi için yarışmayı’ tetiklemek istedik. Sonuçta geçmiş dönem başkanlarımız ile başkan vekillerimizle bir söyleşi zinciri şeklinde güzel bir hatıra ortaya çıktı. Bu çalışmaya görüşleriyle, hatıratlarıyla katkıda bulunan değerli başkanlarımıza ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız ile yönetmenimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Türk otomotivine yön verenler sahneye çıktı!

Belgeselin gösteriminin ardından TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, geceye katılan Türk otomotiv endüstrisine hizmet etmiş geçmiş dönem TAYSAD başkanları ve başkan vekillerini sahneye davet ederek çekilen belgeselin de adına ilham kaynağı olan birer tel araba plaketi takdiminde bulundu. TAYSAD’ın üçüncü Başkanı Hüseyin Bayraktar, gerçekleştirdiği konuşmasında “Bir tabir vardır, her şeyi yapabilirsiniz fakat minder altında bırakırsanız yaptığınız çürür, bunu takdim edeceksiniz. Sizler bu belgesel ile geçmişimizi canlandırdınız. Çok arkadaşımız derneğimize emek verdiler. Gelişen TAYSAD’ın en son halini belgeselde görmek ise beni oldukça duygulandırdı” dedi.

TAYSAD 40. Yıl kitabının yazarı ve “Bir Tel Arabamız Vardı” belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Ahmet Çağan ise yaptığı açıklamada, “Önemli bir dayanışma ve başarı modelini, satırlara ve ekranlara yansıttık. Hem sektörün, hem de Türkiye’nin üreterek kalkınma idealini paylaşan tüm üreticilerin, gelecekteki olası çıkmazlarında başvurabilecekleri çok değerli iki kaynak esere imza attık. TAYSAD’ın “birlikte başarma modeli”ni hazırladığımız kitap ve belgeselle, bir sonraki kuşaklara örnek ve miras olarak bırakıyoruz. Ortaya çıkardığımız eserler, imkansızın başarılabileceğinin net bir ispatını sunuyor. Memleketin kalkınması için bir teori, bir model oluşturmak dendiğine, TAYSAD’lıların artık yalnız anlatacak değil, gösterecek de çok kıymetli bir hazinesi var. İlham olması dileğiyle” dedi.