TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci oldu

Genel Kurulda; otomotiv sanayisinin yeni hedefleri ve rekabetçiliğin korunması için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Derneğin 46’ncı Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, görevini Yakup Birinci’ye devretti. TAYSAD’ın yeni yönetim kurulunda Berke Ercan ve Ahu Serter başkan yardımcıları olarak belirlenirken, Yönetim Kurulu üyeleri de Bülent Yazıcı, Şekib Avdagiç, Atacan Güner, Nihan Baraş, Çağatay Dündar, Ahmet Arıkan, Osman Sever ve Cihan Salih Elbirlik’ten oluştu. Derneğin denetleme kurulunda da Başak Birdoğan, Dilara Kanca Torluoğlu ve Ayşegül Aktulga isimleri yer aldı.

Yeni dönemde sloganımız TAYSAD 5.0

Derneğin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, yeni dönem için şu değerlendirmeyi yaptı: “Eski bir Afrika atasözü der ki; hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan birlikte, beraber git. Günümüz koşullarına baktığımızda bu ifadenin bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Çünkü uzağa gitme hedefiyle beraber hareket eden ve bunu kanunlarla ve çeşitli regülasyonlarla ayakta tutmaya çalışan Avrupa’nın hareket etmekte nasıl zorlandığı, diğer bir taraftan hızlı ve yalnız gitme motivasyonu içerisinde olan ülkelerin de ne kadar başarılı olduğu bugün tartışılır durumda. O zaman devir beraber ve hızlı hızlı gitmeyi başaranların devri. Bildiğiniz gibi her dönem, yönetime talip olan ekipler, görev almaları durumunda yapmak istediklerini, planladığı aksiyonları ifade etmek üzere bir slogan belirliyor. Biz de bu yeni dönemde yapacağımız çalışmaları, TAYSAD 5.0 sloganı altında yürütmeye karar verdik. Peki neden 5.0? 2011 yılında Endüstri 4.0 kavramının hayatımıza girmesi ile yeni bir tanımla tanışmıştık, karanlık fabrikalar. Peki neydi bu karanlık fabrikalar? İnsanın olmadığı, tamamen otonom, dijital, kendi arasında haberleşebilen ve otomasyona dayalı üretim yapılarının bulunduğu tesisler. Hatta bunun fikir babası olan Almanya’nın vaadi, markalarının üretim tesislerini tekrar Avrupa’ya çekmesi yönündeydi. Hepimiz şirketlerimiz için haritaları oluşturduk ve bu dördüncü sanayi devriminin bir şahidi olarak kendi kurumlarımızda hazırlıklar yaptık, pozisyon aldık. Sürecin ilerleyen döneminde ne oldu? Daha 2 sene öncesine kadar yapılan anketlerde sektör paydaşlarımızın birinci başlığı eleman bulma ve yeteneği elde tutma konusuna odaklanmaktaydı. Belki de Endüstri 4.0, halefi 5.0’ın bir devir ve hazırlık süreciydi. İnsan odaklılık, dayanıklılık, dirençlilik ve tabii ki sürdürülebilirlik. İşte biz de bu odak doğrultusunda sloganımızı dönüşümü de ifade etmek üzere TAYSAD 5.0 olarak belirledik. TAYSAD 5.0’ı yaşatırken de çeviklik, dayanıklılık ve rekabetçilik olmak üzere 3 ana kılavuz çerçevesinde yaptığımız tüm faaliyetleri ve iş planlarımızı odaklayacağız.”