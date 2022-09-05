“Tedarik krizini aştık, şimdi en büyük sorun krediye erişim”

Aysel YÜCEL

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yeni Opel Astra’nın KKTC’de düzenlenen basın toplantısında markaya ve sektöre yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Girgin, Alman markanın pandemiyle başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen tedarik krizini aştığını belirtirken, geçen aylarda 3. ana pazar olarak konumlandırılan Türkiye’nin istediği sayıda araç alabileceğini işaret etti. Girgin, şu anda Türkiye’de otomotiv satışlarında marka için en büyük tehlikenin tüketicinin krediye erişimde yaşadığı zorluklar olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle bu iki ülkeden tedarik sağlayan Alman markaları büyük sıkıntıya sokmuştu. Alpagut Girgin, Opel dahil birçok markanın tedarik konusunda Uzakdoğu gibi alternatif pazarlara yönelerek, bu sorunu aştığını ifade etti. Dolayısıyla Opel Türkiye için öncelikli gündem tedarik krizi olmaktan çıktı. Çünkü hem globalde sorunlar çözüldü hem de Türkiye öncelikli pazar konumu ile istediği sayıda araç alabilecek. Alpagut Girgin, Opel için şu anda Türkiye’de diğer birçok markada olduğu gibi en büyük sıkıntıları şöyle özetledi: “Türkiye’de otomobil satışına olumsuz yansıyan nedenleri sıralayacak olursak, krediye erişimde yaşanan zorluklar ilk sırada geliyor. İkinci büyük sorun Türkiye’deki vergi sistemi. Mevcut vergi sistemi beklenti ve belirsizlik yaratıyor, bu da talebi baskılıyor. Üçüncüsü ise lojistikte yaşanan sıkıntılar. Çip ve hammadde tedariki ise artık son sırada geliyor.”

“ÖTV düzenlemesi bekliyorum”

Alpagut Girgin ayrıca, ÖTV konusunda çok yakında bir müdahale olmasını beklediğini ifade etti. Girgin, “ÖTV’yle ilgili değişiklik olmayacağı yönündeki görüşlere katılmıyorum. Hem vergi dilimlerinin artırılması hem de baremlerin yükseltilmesi konusunda güncelleme olacağını öngörüyorum” dedi.

“Yatırım amaçlı alım sıfırlandı”

Alpagut Girgin, mayıs ayında yapılan bir lansmanda ihtiyaç amaçlı otomobil alımlarının yüzde 70’in altına düştüğünü ifade ederek, “Yatırım amaçlı otomobil alan müşteri oranımız artıyor. Bu amaçla 4 otomobil birden alan var” açıklamasını yaptı. Bu konudaki güncel durumu değerlendiren Girgin, “Henüz resmi analiz sonuçlarımız elimize ulaşmadı ancak, ağustos ayında yatırım amaçlı araç alan müşteri adeti sıfıra yaklaştı. Bunun iki önemli nedeni var; birincisi alım gücü artık araç açısından iyice diplerde çok düşük bir seviyeye geldi. İkincisi hepimizin yaşadığı bu ÖTV muhabbetleri insanların kafasını karıştırdı. Bu 6 ay 6 bin kilometrenin etkisi olmadı. O daha çok filo tarafını etkiliyor” açıklamasını yaptı.

"2. elde fiyat artabilir"

İkinci el araç satışına geçen ay gelen 6 ay ve 6000 km şartına yönelik değerlendirme yapan Girgin, “Bu düzenlemenin sıfır araç satışlarına önemli bir etkisini görmedik. Müşteri portföyümüz biraz filtrelendi sadece. Galerileri müşterisi azaldı. Şu anda galerilerin önceliği 15 Eylül'e kadar sıfır km araçlarını satmak. Bu nedenle kısa dönemde ikinci el fiyatlarında yaklaşık yüzde 5 düşüş olabilir. Ancak, eğer yeterli sıfır araç tedariki sağlanmazsa, bulunabilirlik nedeniyle ikinci el fiyatları aksine daha da yukarı gider” dedi.

4 ayda 8 aydan fazla satacak, 2023 rekorlar yılı olacak

Opel Türkiye, bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 21 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Girgin, gelen tüm araçların satıldığına dikkat çekerek, toplam pazardaki daralmaya rağmen son çeyrekte 24 bin adete yakın satış yaparak yılı 45 bin adetle kapatma hedefleri olduğunu söyledi. Bunda Opel’in yeni CEO'su Florian Huettl’in Türkiye pazarına verdiği desteğin yanı sıra, ürün gamındaki genişlemenin de etkisi olacak. Girgin, “Biz şu ana kadar pazarda ürün gamımız eksik mücadele verdik. Şimdi ise C-Hatchback ve C-SUV modellerimiz olan Grandland ve Astra ürün gamını tamamladık. Bu sayede satışlarımız hızlanacak” dedi. Marka, 2023 için çok daha iddialı bir hedefler koydu. Opel Türkiye’nin gelecek yıl için 63 bin adet satış hedefi var. Bunun 50 bin adetinin binek araç olması hedefleniyor. Opel böylece bu rakama ulaşırsa Türkiye’deki tarihi satış rekorunu kırmış olacak. Markanın gelecek yıl bir diğer hedefi ise C hatchback segmentinde bir numaralı marka olmak var.