Tedarik sanayi Güney Afrika'da gövde gösterisi yaptı

22 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Johannesburg’ta 18-21 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen fuara, aralarında Bülbül Akü, Büyük Gedikler, Erdil Akü, Kaçmazlar, Mercan Conta, On Filtre, Sab Otomotiv, Tekoto, Universal Suspansiyon, Aksesuarları, Yenmak Motor Gömlek ve Yumak Otomotiv’in de olduğu önde gelen tedarik sanayi firmaları katıldı. Firmalar, fuarda üretim ve onarım sistemlerine dair son teknoloji ürünlerini ziyaretçilerle paylaştı.



Dünyanın farklı ülkelerinden 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuar, 600 firmanın katılımıyla 33 bin metrekare alanda düzenlendi. OİB, fuarda bilgilendirme standı ile yer alacak ve uzman kadrosu ile sektörün faaliyetleri ve endüstriye yönelik devlet destekleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye, dev otomotiv markalarının stratejik tedarikçisi

Türk otomotiv endüstrisi; 2 milyon adetlik üretim kapasitesi, 1,5 milyon adetlik üretimi ve 30 milyar dolar üzerinde ihracat rakamı ile Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yapan sektörler arasında yer alıyor. Ana sanayinde Avrupa’nın beşinci büyük üreticisi olan Türkiye, ticari araçlarda Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi konumunda yer alıyor. Co-designer yetkinliğine sahip global platform olarak birden fazla ülkede üretim projelerinin parçası olabilen bir yapıya sahip olan Türkiye, dev markalar için en stratejik parçaların üreticisi olarak yılda 11 milyar dolarlık tedarik endüstrisi ihracatına imza atıyor.

Türkiye için Güney Afrika, önemli bir alternatif pazar

Önemli dış ticaret ortakları AB ülkeleri, ABD ve Japonya olan, gerek mevcut yatırımları gerekse yerli üretimi destek amaçlı ithalatta koruma politikası uygulayan Güney Afrika Cumhuriyeti, aradaki uzaklığa ve AB dışındaki ülkelere yüksek gümrük vergisi uygulamasına rağmen Türkiye için önemli alternatif pazarlardan biri konumunda yer alıyor.



Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır lider sektörü olan otomotiv, bu yıl 32 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türk otomotiv sektörünün Güney Afrika Cumhuriyeti’ne otomotiv ihracatı ise 2018 yılında yüzde 4 artışla 117 milyon dolar seviyelerinde bulunuyor. Özellikle binek otomobiller ihracatında yaşanan çift haneli artışlar, bu ülkeye ihracatın tamamına olumlu yansımış durumda.

Güney Afrika Cumhuriyeti yaklaşık 611 bin adet ile Afrika kıtasının en büyük motorlu araç üretimine ve 552 bin adet ile en büyük motorlu araç pazarına sahiptir. Ülkedeki araç parkı yaklaşık 11 milyon adet iken, her 1.000 kişiye düşen araç sayısı ise 186 civarında. Ülkenin 7,1 milyar dolarlık otomotiv ithalatında tedarik sanayi ithalatının payı 1,7 milyar, binek otomobillerin ise 4 milyar dolar civarında bulunuyor. Ülkenin otomotiv ihracatı ise son yıllarda 9 ila 11 milyar dolar arasında seyrediyor. İhracatın büyük bölümünü ise binek otomobiller ve ticari araçlar oluşturuyor.

Özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri teknolojili ürünler üretme ve ihraç etme hedefleri ile yoluna devam eden Türk firmaları da fuarda yer alarak kısa ve orta vadede ülkenin otomotiv ihracatından aslan payı olan ana sanayi firmaları ile bağlantı kurmayı ve iş birliği çalışmalarını artırmayı planlıyor.