Tek şarjla 600 kilometre yol yapan Volvo Trucks 2025'te piyasada

FH elektrikli kamyonunun tek şarjla 600 kilometreye kadar yol gidebilecek yeni bir uzun menzilli versiyonunun 2025’in ikinci yarısında piyasaya süreceği bildirilen açıklamada, "Bu, nakliye şirketlerinin elektrikli kamyonları bölgeler arası ve uzun mesafeli rotalarda çalıştırmasına ve şarj etmek zorunda kalmadan tam bir iş günü sürmesine olanak tanıyacak" ifadeleri yer aldı.

Bu arada elektrikli kamyonlar, dizel muadillerine göre halen önemli ölçüde daha pahalı olmasıyla da dikkati çekiyor. Elektrikli kamyonların fiyatı 250 bin ile 500 bin Euro arasında değişiyor.