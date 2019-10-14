Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!

14 Ekim 2019

Aysel YÜCEL

Bayilerdeki sıfır kilometre araçların güncel fotoğraf ve bilgilerini tüketicilerle buluşturarak, satışa aracılık eden dijital pazar yeri Minoto, finansman atağına geçti. Garanti BBVA ile işbirliği yaparak Minoto kullanıcılarına özel düşük faizli krediye erişim imkanı sunan şirket, bir diğer büyük bankayla da imza aşamasında. Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “İşin finansal kısmını da oluşturup sektörün tamamen dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz kredi ve satış sürecini dijitalde tamamlamak ve tek tuşla sıfır aracı kapıya getirtmek” dedi.

Otomotiv pazarında 2. el araç satışında online platformların sayısı artmaya devam

ederken, Türkiye’de hatta Avrupa’da bir ilke imza atan Minoto, geçtiğimiz temmuz ayında sıfır araç satışını da dijitale taşımıştı. Şirket, tüketicilere bayiye gitmeden tüm araçları site üzerinden inceleme ve farklı modellerle karşılaştırma imkanı sunuyor. Tüketici karar verdiği aracı gidip bayiden alıyor. Minoto satış yapmıyor, sadece satışa aracılık ediyor. Ancak Minoto’nun asıl hedefi bayiye gitmeye gerek kalmadan aracın satış sürecinin tamamen dijital ortamda tamamlanmasını sağlamak. Yani tek tuşla aracın müşterinin kapısına kadar gelmesine öncülük etmek. Finansmana erişimin bu noktada önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Ferhat Albayrak, “Türkiye’de otomobil satışında en kritik nokta finansman. Minoto olarak sektörün tamamen dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmak için işin finansal kısmını da oluşturmayı amaçladık” dedi.

“Garanti BBVA, uygun krediyi bize verecek”

Albayrak, “Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma bizim için çok önemli bir adım oldu. Garant BBVA'nın Minoto ile bu anlaşmayı yapması bize ne kadar güvendiğini gösteriyor. Banka uygun oranlarda otomobil kredisini bize veriyor. Bu bir başlangıç. Sistem üzerinden kredi yönlendirmesi yapıyoruz. Bizim amacımız tüketicinin bankaya gitmeden krediyi tamamen online alması. Tüketici kredisi zaten yüzde 65 online satılıyor ancak, otomobil kredisinde yok denecek kadar az. Çünkü ıslak imza zorunluluğu var. Biz burada bankalar ile işbirliğine gitmek istiyoruz” diye konuştu. Albayrak, bir diğer büyük banka ile daha görüştüklerini ayrıca iki otomotiv finans şirketinin de Minoto ile işbirliği yapma teklifinde bulunduğunu aktardı.

2020’de yurt dışına açılacak



Minoto’nun Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da benzerinin olmadığını vurgulayan Ferhat Albayrak, “Dünyada yetkili satıcılar noktasında örneği olmayan Minoto’yu, Avrupa ve

Ortadoğu’ya yaymak istiyoruz. 2020 yılında yurt dışına açılım hamlesini başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Online taşıt kredisiyle kartlar yeniden karılacak

Taşıt kredisinin tamamen dijitale taşınması ile sektörde büyük bir değişim yaşanacağına vurgu yapan Albayrak, “Bankalar otomobil kredisinde tamamen online’a geçtiğinde bu sayede bambaşka bir müşteri kitlesine ulaşacaklar. Bana göre bu tamamen oyunu değiştirir. Biz de bankalarla kol kola verip, Minoto bünyesinde tüketicinin hem otomobilleri hem de bankaları karşılaştırabileceği bir ortam yaratmak ve satış sürecinin tamamını dijitalde gerçekleşmesini sağlamak istiyoruz” dedi.



1 yılda 200 bayi hedefliyor

1 Temmuz’da online olan Minoto’nun beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılaştığının altını çizen Albayrak, platform ile ilgili güncel verileri şöyle özetledi: “Aylık 250 binden tekil kişi sitemizi ziyaret ediyor.Bu sayı sürekli artıyor. Şu anda 50 bayi ile anlaşmamız var. Üç ayda 50 bayi oldukça iyi bir rakam. Hedefimiz 1 temmuz 2020’ye kadar 200 bayiye çıkmak. 8 ilde bayimiz var. Giderek bu sayı da artıyor. Sitede şu anda 24 marka var. Stoğu olmayan spor markaları saymazsanız henüz anlaşma yapmadığımız 5 marka kaldı. Onlarını da yılsonuna kadar sisteme eklemeyi hedefliyoruz. Henüz çok yeni olmamıza rağmen şu ana kadar site üzerinden 8 araç satıldı. Finansman atağımız ile bu rakamın hızla artacağına inanıyoruz. Hedefimiz 1 yılda 25 bin aracın satılmasına aracılık etmek” dedi.