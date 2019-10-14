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Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!

Bayiye gitmeden sıfır araç satışını tamamen dijitale taşımayı hedefleyen Minoto, finansman ayağı için Garanti ile anlaştı, diğerleriyle masada. CEO Albayrak, “Hedefimiz tek tuşla sıfır aracı kapıya getirtmek” dedi.

Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!
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