Teklas Otomotiv, Sırbistan'da yeni fabrikasını açtı

Törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Teklas Genel Müdürü Nebi Anıl’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Vucic, Getox isimli İtalyan firmasının kapatılmasından sonra çalışanların mağdur olduğunu hatırlatarak, “Nebi Anıl Bey’i aradık. Kendisine kapatılan firma yerine bir fabrika açması için ricada bulunduk ve bizi kırmadılar.” dedi.

Yeni fabrikanın 1500 kişiyi istihdam edeceğini belirten Vucic, “Getox firmasına oranla insanlar yüzde 100 ile 120 arası daha yüksek maaş ile çalışacaklar. Sırbistan devleti bu tür yatırımların artırılması için destek vermeye devam edecek.” diye konuştu.

Vucic, “İnsanlar bu desteklerimizi yanlış yorumluyor. Biz fabrikaya yatırım yapmıyoruz, insana yatırım yapıyoruz. İnsanların Vranje ve Vladicin Han’da iş sahibi olması için uğraşıyoruz. Bu fabrikanın haricinde 2-3 yılda Bujanovac ve Trgoviste’de de yeni fabrikalar açılacak. Bunun sözünü Teklas Genel Müdürü Nebi Anıl’dan aldım.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, otomotiv yan sanayi üzerine hizmet veren Teklas’ın Sırbistan’daki 24’üncü Türk yatırımı olduğunun altını çizerek, Teklas’ın Sırbistan’daki yatırımlarına 6 yıl önce başladığını ve Vladicin Han’daki üretim merkezinde halihazırda 1000 kişiden fazla çalışanının olduğunu aktardı.

Aksoy, Vranje’de açılan fabrikada işçi sayısının şimdilik 300 olduğunu ve yıl sonuna kadar bu sayının 1500 olmasının planlandığını belirtti.

Türkiye’nin her geçen gün Sırbistan’a yaptığı yatırımların arttığını belirten Aksoy, “Cumhurbaşkanı Vucic’in vizyonu ve desteği sayesinde, Sırbistan’ın yatırıma elverişli bir ortam haline gelmesi, Türkiye dahil birçok bölgeden yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.” diye konuştu.

Teklas Genel Müdürü Anıl, “Çalışma gücü ve kalitesi, konum ve hükümetin yabancı yatırımcılara desteği gözönüne alındığında Sırbistan, Avrupa’da yatırım yapılacak en mantıklı yer. Bu yatırım sayesinde biz, çalışanlarımız ve bütün Sırbistan kazanacak.” dedi.