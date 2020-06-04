Telefonlar, ikinci el otomobil ve konut için çalıyor

04 Haziran 2020

Aysel YÜCEL - Leyla İLHAN

Seyahat yasağının kademeli olarak kalkmasının ardından yükselen otomobile yönelik talep, cazip kredilerin de devreye girmesi ile birlikte ciddi oranda artış kaydetti. Sektör temsilcileri özellikle son 5 günde ciddi bir talep patlaması yaşadıklarını vurguluyor. Ancak, her ne kadar talep yükselse de yüksek fiyatlar hızlı satışını engelliyor. Sektör temsilcileri, kamu bankalarının 3 Haziran’da (dün) devreye giren kredi desteği ile yoğun ilginin satışlara kısa sürede içinde yansıyacağını öngörüyor.

5 GÜNDE 1 AYLIK SATIŞ

Otomol CEO’su Uğur Sakarya, şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran itibarıyla sona erdiğinin açıklanmasının bayram tatili sonrasında ikinci el satışlarını bir anda hareketlendirdiğine dikkat çekiyor. Sakarya, “Akabinde 3 Haziran’dan itibaren kamu bankalarının kredi destek paketinde ikinci el araçlara da yüzde 0,82 faiz oranlı kredi veriyor olması tam anlamıyla talep patlamasına dönüştü. Üstelik bu kredinin 6 ay ödemesiz ve 150 bin TL gibi yüksek bir tutara kadar kullanılabiliyor olması koronavirüs salgını sebebiyle 3 aydır ötelenen talebin satışa dönmesine sebep oldu. Şüphesiz bunda sıfır araç stoğunun çoğu markada yeterli seviyede olmaması da ciddi etken oldu. Otomol olarak bayram sonrası 5 iş gününde neredeyse 1 aylık satış hacmine ulaştık” diye konuştu.

FİYATLAR SON 1 AYDA YÜKSELDİ

Salgın nedeniyle talebin hızlandığı ikinci el araç piyasasında fiyatlar da yeniden yükselişe geçmişti. Nisan ve mayıs ayı fiyat ortalamasını açıklayan ikinciyeni’nin analizine göre Covid-19 salgınının etkisiyle martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları nisanın ardından mayıs ayında da yükseldi. İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında yüzde 8.36 artış gösterdi.

İkinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, artışın mayısın son günleri ve haziran başında da devam ettiğini belirterek, “28 Mayıs’tan bugüne kadar fiyatların yüzde üç arttı. Böylece, son bir ayda ikinci el araçlarda fiyat artış yüzde 10’u buldu" dedi.

SİTE TRAFİĞİ YÜZDE 56 ARTTI

Ayyıldız, site trafiğinin hızlandığına vurgu yaparak, şunları söyledi: "Bu artışın temel nedeni salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih etmesi oldu. Kredi teşvik paketi alım gücünü pozitif yönde etkileyecek. Tüketiciler hem ihtiyaç hem de yatırım enstrümanı olarak ikinci el araçları tercih etmeye devam edeceği için, kur dalgalanması yaşanmaması durumunda fiyatların bir miktar daha artacağını düşünüyorum. İkinciyeni.com üzerinden yaptığımız ölçümlere göre site trafiğimizde son 1 haftada yaşanan artış yüzde 56 boyutunda.”

Talep, 350-700 bin bandında yoğunlaştı

Düşen kredi faizlerinin ciddi talep artışı yaşattığı diğer alan ise konut sektörü oldu. Birinci elde 0.64’e, ikinci elde ise 0.74’e inen konut kredi faiz oranlarıyla birlikte gayrımenkul piyasası uzun aradan sonra yeniden hareketlendi. Tüketici ilgisinin özellikle daha düşük maliyet oluşturması nedeni ile ikinci el konuta olduğu kaydediliyor. Alımlara ilişkin talebin özellikle 350 bin ila 700 bin TL bandındaki ikinci el konuta yönelik gerçekleştiği ifade ediliyor.

2010 YILINA BENZER BİR PİYASA OLUŞTU

Geçen salı gününden itibaren telefonların çalmaya başladığını ifade eden Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt gelişmeleri “İnanılır gibi değil" diye tanımladı. Özyurt,"2-3 yıldır böyle telefonlarımız çalmıyordu. Reklam versek bile böyle olmazdı. Dolayısıyla gayrimenkul sektörü 2010 yılına benzer gibi bir hava var gibi piyasada” diye konuştu. Aşağı yukarı 2017’den beri faizlerin yüksek seyrettiğini bunun da taleplerin ertelenmesine neden olduğunu aktaran Özyurt, “Bu kredi oranı da bir baraj etkisi yarattı. İnsanları yeniden konut almaya teşvik etmeye başladı. Bu doğru bir çalışma oldu” dedi.

İKİNCİ ELDE YÜZDE 10 ARTIŞ VAR

Sur Yapı ve KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 2.5 aydır duran bir piyasada satış yapmaya başladıklarını söyledi. Elmas, kampanyada birinci el ve ikinci elin ayrıştırılmasının doğru olduğunu ancak baradaki farkın sıfır konut lehine daha yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi. Bu şekilde ikinci elde konutların daha fazla oranda satılmasının önünü açtığını aktaran Elmas, “Bu dinamik fiyatlara da hemen yansıdı. İkinci elde satış fiyatlarını yüzde 10 oranında artırdı” diye konuştu.

Az katlı projeler yaptıkları için kendi projelerine de çok fazla ilgi almaya başladıklarını aktaran Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Kredinin ödemesiz olması ve 15 yıl olması da çok avantajlı oldu. 15-20 yıldır görmediğimiz bir faiz oranı olduğu için hem satış ofislerine hem de telefonla arayanlarda çok fazla artış oldu. Ciddi şekilde bunu kullanmak isteyenler oldu” dedi.

ESAS ALICIYI PİYASAYA ÇEKTİ

Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bu çalışmanın piyasayı çok fazla heyecanlandırdığını aktararak “Bu uygulama yatırımcıdan çok esas alıcı kitlesi olan 350 bin ile 700 bin TL bandındaki alıcıyı piyasaya çekmeye başlayacak. Hemen bütün emlak firmalarımıza talep gelmeye başladı” diye konuştu. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa’nın verdiği bilgiye göre, faizlerin ilk olarak 0.99’a düşürülmesinin ardından pandemiden bu yana fiyatlarda yüzde 10-15 gibi artış olurken, son indirimin açıklamasından itibaren de yeniden yüzde 10’luk bir artış yaşandı.