Temsa’nın dönüşü sanayiciye umut verdi

18 Şubat 2021

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

İsviçre merkezli fon şirketi True Value Capital Partners'a satılan Temsa’nın borçları ile birlikte Sabancı Holding tarafından geri alınacağı iddiaları bir süredir gündemdeydi. Geçtiğimiz haftalarda DÜNYA’ya konuşan hükümete yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın konuyla bire bir ilgilendiğini belirtilmişti. Dün akşam saatlerinde Sabancı Holding tarafından yapılan yazılı açıklama ile bu iddialar gerçeğe dönüştü. Sabancı Topluluğu ve Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Temsa’nın Sabancı Holding tarafından geri alınacağı haberi yerli sanayici tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, bu gelişmenin hem otomotiv ana sanayi hem de yan sanayi için önemli bir kazanç olacağı vurgulandı. Sektör temsilcileri konuyla ilgili DÜNYA'ya özel açıklamalarda bulundu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Elektrikli otobüs üretimi önemli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye’nin ticari vasıta alanında önemli bir markası olan ve Avrupa ile ABD’de önemli pazar payı edinen Temsa’nın faaliyetlerine etkin şekilde devam etmesi doğrultusunda yapılan bu girişimi,memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle ASELSAN ile beraber geliştirilen teknoloji sayesinde, elektrik enerjisi ile çalışan otobüslerin üretiliyor olması çok önemli. Global marka olma konusunda süreçleri devam eden Temsa’nın yeni ortaklık yapısı ile çok daha etkin bir şekilde yola devam etmesi, Türk otomotiv ana sanayi için olduğu kadar, tedarik sanayi için de önemli bir kazançtır” diye konuştu.

TAYSAD Başkanı Alper Kanca: Sahalara güçlü dönüş hepimize umut veriyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da yan sanayiciler olarak Temsa’nın güçlenerek sahalara dönecek olmasının sektör için umut verici olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Temsa, ağır ticaride Türkiye’nin kıymetli markalarından biri. Ayrıca yerli bir marka olması da önemini artırıyor. Bu nedenle Temsa’nın kısa süren bir kaostan sonra tekrar sakin sulara dönüyor olması sektör için çok önemli. Temsa için Sabancı ve Skoda ortaklığı da uzun vadede birçok fırsatın da yeniden kullanılması anlamına geliyor. Çünkü Temsa yıllardan beri birçok konuda faaliyet gösteriyordu, birçok konuda önemli AR-Ge çalışmaları yapıyordu. Bunları ticarileştirme ve ciroya dönüştürmede bir yeni ortaklık, yaşadı. Bu da tabii ki sıkıntılı bir süreç oldu. Tekrar iki güvenilir büyük firmanın işin içine girmesi Temsa’yı mutlaka yıllardır hazırlık yaptığı projeleri gerçekleştirmek noktasında başarılı kılacaktır. Sektör için iyi oldu. Yerli bir markayı daha iyi bir kadro ile tekrar sahalarda görmek hepimize umut veriyor.”

TAİD Başkanı İlhami Eksin: Dernek olarak her türlü desteğe hazırız

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanı İlhami Eksin de dernek olarak yeni dönemde Temsa’ya her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayarak, “Temsa’nın yeniden Sabancı Holding tarafından geri alınıyor olması harika bir haber oldu bizim için. TAİD yönetimi olarak bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladık. Temsa, yıldır çok önemli mühendislik çalışmalarına imza atan bir firmaydı. Aktif üyemiz değildi, ancak bundan sonra daha aktif olacağını düşünüyoruz. Dernek olarak da her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Bankalar haciz işlemi başlatılmıştı

Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu hissenin tamamını mayıs ayında İsviçre merkezli True Value Capital Partners isimli fon şirketine satmıştı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti.

Ancak geçtiğimiz aralık ayında Temsa, mali borçları nedeniyle üretimi durdurma kararı almıştı. Üretimin durdurulmasının ardından, şirketin vadesi dolan kredi ve teminatlarını ödenmediği gerekçesiyle Temsa’ya bankalardan haciz başlatılmıştı. Temsa’nın yaklaşık 200 milyon dolar civarındaki borcu olduğu tahmin ediliyordu. Bankalar tarafından başlatılan haciz işlemleri sonrası yapılan görüşmeler neticesinde konkordato ilan edilmesi kararı alınmış, ancak süreç henüz tamamlanmamıştı.

70’e yakın ülkede faaliyet gösteriyor

1968 yılında kurulan ve 1987’den beri Adana’da faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor. 3 bini çalışanı olan şirket, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.