Tesla 3 milyonuncu aracını üretti

Tesla'nın Ocak 2019'da hizmete giren Şanghay'daki fabrikasında, 1 milyon araç eşiğinin aşılması 30 aydan fazla sürdü. Fakat, artan kapasite sayesinde üretimde 2 milyondan 3 milyona geçiş 13 aydan kısa sürede gerçekleşti. Tesla, 2 milyonuncu aracını Eylül 2023'te banttan indirmişti.

Tesla'nın Şanghay fabrikasında üretilen otomobil sayısı, ilk 9 ayda 675 bine ulaşırken markanın global araç üretiminin yarısından fazlasını oluşturdu.

1 milyon aracın alıcısı: Avrupa ve Asya-Pasifik Pazarı

Şanghay fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Fabrikada bugüne dek üretilen 3 milyon aracın yaklaşık 1 milyonu Avrupa ve Asya-Pasifik pazarlarında satıldı.