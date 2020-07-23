Tesla, 4 çeyrek sonra ilk kez kâr etti

23 Temmuz 2020

Tesla, mali yılının ikinci çeyreğinde, hisse başına 0,5 dolar karla, 104 milyon dolar kar etti. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına 2,31 dolar zarar açıklamıştı.



Tesla'nın araç teslimatları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 5 azalarak 90 bin 891 adet olurken, cirosu da yüzde 4,9 azalarak 6,04 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Analistler ise Tesla'nın cirosunun 537 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.