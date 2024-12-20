Tesla, ABD'de yaklaşık 700 bin aracı geri çağırdı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, yaklaşık 700 bin aracını geri çağıracağını duyurdu.

Çağrılan modeller arasında; 2024 Cybertruck, 2017-2025 Model 3 ve 2020-2025 Model Y bulunuyor.

NHTSA, "Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS) uyarı ışığı sürüş döngüleri arasında yanık kalmayabilir ve sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabilir" dedi ve yanlış şişirilmiş lastiklerin çarpışma riskini artırması nedeniyle bu tür araçların Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standartlarına uymadığını ekledi.

Tesla, sorunu çözmek için ücretsiz olarak havadan (OTA) bir yazılım güncellemesi yayınladı.