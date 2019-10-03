Tesla, araç teslimatında rekor kırdı

03 Ekim 2019

Tesla, 3'ncü çeyrekte 79.600 Model 3, 17.400 Model S ve X teslimatı gerçekleştirdi. Ancak Wall Street teslimat saşısının 99 bin olmasını bekliyordu.



Tesla CEO'su Elan Musk daha önce yaptığı açıklamada bu yıl 360-400 bin araç teslimatı yapabileceklerini öngördüğünü söylemişti.



Dördüncü çeyrette 105 bin araç teslimatı yapılabildiği takdirde bu hedefe ulaşılabilecek.