Tesla, araç teslimatında rekor kırdı
Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019 yılının 3'ncü çeyreğinde 97 bin araç teslimatı gerçekleştirdi ancak Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı.
Tesla, 3'ncü çeyrekte 79.600 Model 3, 17.400 Model S ve X teslimatı gerçekleştirdi. Ancak Wall Street teslimat saşısının 99 bin olmasını bekliyordu.
Tesla CEO'su Elan Musk daha önce yaptığı açıklamada bu yıl 360-400 bin araç teslimatı yapabileceklerini öngördüğünü söylemişti.
Dördüncü çeyrette 105 bin araç teslimatı yapılabildiği takdirde bu hedefe ulaşılabilecek.