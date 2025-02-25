Tesla Avrupa'da yıla kötü başladı! Satışlarda büyük düşüş

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), ocak ayı satış verilerini açıklarken, ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın satışlarında büyük düşüş görüldü.

Buna göre ocak ayında Tesla satışları yüzde 50,3 geriledi. Geçen yıl ocakta 15 bin 130 araç satan Tesla, bu yıl 7 bin 517'de kaldı.

Buna karşın elektrikli otomobil satışlarında üçte birlik artış görülürken, hibrit elektrikli otomobil satışları yüzde 18,4 arttı. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları yüzde 8,5 düştü.

Hibritler dahil olmak üzere elektrikli araç satışları, yeni otomobil satışlarının yüzde 57,2'sini oluşturdu. Bu oran geçen yıl yüzde 47,4 seviyesindeydi.