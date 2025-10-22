Tesla binlerce aracını geri çağırıyor! Ani güç kaybı riski

Elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya bağlantı parçalarındaki bir arıza nedeniyle binlerce aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yayımladığı belgelere göre, söz konusu sorun, batarya paketi bağlantı elemanındaki hata nedeniyle aniden güç kaybına yol açabiliyor ve bu durum araçların uyarı vermeden durmasına neden olabiliyor.

SUV ve sedan modelini kapsıyor

Geri çağırma, Mart ile Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen yaklaşık 8 bin Model Y SUV ve 5 binden fazla Model 3 sedan modelini kapsıyor.

Tesla, hatayla ilgili olarak şu ana kadar 36 garanti talebi ve 26 saha raporu aldığını bildirdi. Şirket, güvenlik riskini ortadan kaldırmak için gerekli teknik güncellemelerin servislerde ücretsiz olarak yapılacağını açıkladı.