Tesla, Cybertruck'ları altıncı kez geri çağırıyor

Tesla, ABD'deki 2 binden fazla Cybertruck modelini güvenlik riski nedeniyle çağırıyor. Geçen ay da 27 binden fazla Cybertruck modelini geri görüş kamerasındaki sorun nedeniyle geri çağıran Tesla, bununla birlikte 6. kez aynı modeli arıza nedeniyle geri çağırmış oldu.

Tesla’nın son raporuna göre, 6 Kasım 2023 ile bu yıl 30 Temmuz arasında üretilen Cybertruck modellerindeki sürüş invertöründeki arıza, sürücü gaz pedalına bastığında tork üretimini durduruyor. Bu da aracın itiş gücünü kaybetmesine ve çarpışma riskinin artmasına neden oluyor.

Tesla, geri çağrılan sürüş invertörünü çalışır durumda olan bir bileşenle değiştirecek ve bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Teslim edilen Cybertruck'ların sayısı açıklanmadı

Üretim ve batarya tedarik zorlukları nedeniyle iki yıllık bir gecikmenin ardından Tesla, 2023 yılında fütüristik Cybertruck modelini teslim etmeye başlamıştı. Ancak, bu model için belirli üretim veya teslimat sayıları henüz açıklanmadı.Blade Runner filminden ilham alan bu pickup modeli, yavaşlayan elektrikli araç talebinin ortasında şirketin yaşlanan ürün gamını yenilemek amacıyla piyasaya sürüldü ve yüksek geliştirme maliyetleri nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.