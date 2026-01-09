Yeni Tesla Model Y satışa çıktı: Yeni Tesla Model Y özellikleri neler? Yeni Tesla Model Y menzili ne kadar? Türkiye fiyatı ne kadar olur?

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, Yeni Tesla Model Y otomobilini satışa sundu.

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Model Y Standard Uzun Menzilli Arkadan Çekişli artık Avrupa'da mevcut" ifadelerine yer verdi.

Tesla, 100 kilometrede 12,7 kWh enerji tüketen Model Y Standart Uzun Menzilli aracın bugüne kadarki en verimli Model Y olduğunu ifade etti.

Yeni Tesla Model Y özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Önceki modelde 534 kilometre olan menzil Yeni Tesla Model Y'de 657 kilometreye çıkarılırken, 64 kWh'lık batarya da 74 kWh'a yükseltildi.

Avrupa'da satışa sunulan otomobil 46 bin 990 Euro'dan siparişe açıldı.

Türkiye'de henüz satışa sunulmayan aracın yüzde 25 ÖTV diliminde yer alması ve fiyatının yaklaşık 2,5 milyon TL olması bekleniyor.