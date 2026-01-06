Tesla İngiltere'de zayıfladı, BYD hızla yaklaşıyor

Tesla'nın İngiltere pazarındaki performansı yılın son ayında belirgin bir düşüş sergiledi. Yeni araç tescil verileri, Aralık ayında şirketin İngiltere'deki satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29'un üzerinde azaldığını ortaya koydu.

New AutoMotive tarafından paylaşılan verilere göre, satışların önemli bir göstergesi kabul edilen Tesla tescilleri Aralık ayında 6 bin 323 adetle sınırlı kaldı. Şirketin 2025 yılı genelindeki İngiltere satışları ise yıllık bazda yüzde 8,9 geriledi.

Söz konusu düşüş, Fransa ve İsveç başta olmak üzere diğer Avrupa pazarlarında da gözlenen eğilimle örtüştü. Artan rekabet, ürün gamının yenilenme ihtiyacı ve Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Avrupa'daki siyasi tutumuna yönelik eleştiriler, satışlar üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

BYD'den hızlı yükseliş

Öte yandan Çinli üretici BYD'nin İngiltere'deki hızlı yükselişi dikkati çekti. BYD'nin Aralık ayındaki araç tescilleri neredeyse beş kat artarak 5 bin 194 adede ulaştı. Buna karşın Tesla, rakibinin güçlü yükselişine rağmen geçen ay İngiltere'de en çok satan elektrikli otomobil markası olma konumunu korudu.

Tesla, kısa süre önce açıkladığı ve üst üste ikinci kez yıllık satış düşüşüne işaret eden verilerin ardından, küresel ölçekte en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını BYD'ye devretmişti. Şirketin satışları; yoğunlaşan rekabet, ABD'de vergi teşviklerinin sona ermesi ve markaya yönelik artan tepkilerden olumsuz etkilendi.