Tesla Model Y Long Range, 10 dakikada tükendi
Yeni Tesla Model Y’nin beklenen Long Range arkadan itiş versiyonu Türkiye’de satışa çıktı. Yeni model, Tesla sitesinde satışa konulur konulmaz 10 dakika içinde tükendiği belirtildi.
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’deki kullanıcıları için heyecan verici bir duyuru yaptı. Tesla, Berlin fabrikasında üretilen Model Y Long Range arkadan çekiş versiyonunu ilk kez Türkiye’de satışa sundu.
Satışa çıkar çıkmaz tükendi
Model Y Long Range arkadan çekiş versiyonunun Türkiye fiyatı ise 2 milyon 662 bin TL'den başladığı açıklandı. Ürün Türkiye'de satışa konulur konulmaz 10 dakika içinde tükendiği belirtildi.
2025 Model Y’nin öne çıkan özellikleri
Tesla’nın Berlin fabrikasında üretilen yeni Model Y Long Range, kullanıcı deneyimini artıran bir dizi yenilikle geliyor.
İşte önce çıkan özellikleri:
* Aerodinamik sürtünme katsayısı 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye düşürüldü
* Yeni LED far tasarımı ve bölünmüş far yapısı
* İç mekânda yükseltilmiş malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatma
* Ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar
* 8 inç arka yolcu ekranı ve daha hızlı bağlantı sistemleri
* Eller serbest bagaj kapağı
* Güncellenmiş ses sistemi: Çift motorlu versiyonda 15 hoparlör + 1 subwoofer
* Yeni süspansiyon yapısı ve 2. nesil gürültü engelleme teknolojisi
* Toplam 8 kamera ile geliştirilmiş çevre görüş desteği