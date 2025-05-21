Tesla Model Y Long Range, 10 dakikada tükendi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’deki kullanıcıları için heyecan verici bir duyuru yaptı. Tesla, Berlin fabrikasında üretilen Model Y Long Range arkadan çekiş versiyonunu ilk kez Türkiye’de satışa sundu.

Satışa çıkar çıkmaz tükendi

Model Y Long Range arkadan çekiş versiyonunun Türkiye fiyatı ise 2 milyon 662 bin TL'den başladığı açıklandı. Ürün Türkiye'de satışa konulur konulmaz 10 dakika içinde tükendiği belirtildi.

2025 Model Y’nin öne çıkan özellikleri

Tesla’nın Berlin fabrikasında üretilen yeni Model Y Long Range, kullanıcı deneyimini artıran bir dizi yenilikle geliyor.

İşte önce çıkan özellikleri:

* Aerodinamik sürtünme katsayısı 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye düşürüldü

* Yeni LED far tasarımı ve bölünmüş far yapısı

* İç mekânda yükseltilmiş malzeme kalitesi, ambiyans aydınlatma

* Ön koltuk havalandırması, elektrikli katlanabilen arka koltuklar

* 8 inç arka yolcu ekranı ve daha hızlı bağlantı sistemleri

* Eller serbest bagaj kapağı

* Güncellenmiş ses sistemi: Çift motorlu versiyonda 15 hoparlör + 1 subwoofer

* Yeni süspansiyon yapısı ve 2. nesil gürültü engelleme teknolojisi

* Toplam 8 kamera ile geliştirilmiş çevre görüş desteği