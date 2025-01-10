Tesla Model Y'nin 2025 versiyonu tanıtıldı: Yüksek menzili ve tasarımı ile öne çıkıyor!

Tesla, 2020’de piyasaya sürdüğü popüler SUV modeli Model Y'nin ilk büyük güncellemesini tanıttı. Kod adı "Juniper" olan bu yeni versiyon, özellikle Çin ve Asya-Pasifik pazarlarına hitap ediyor.

Mart 2025’te Çin’de teslimatlara başlayacak olan yenilenmiş Model Y’nin diğer global pazarlara ne zaman geleceği ise henüz netleşmedi. Ancak, bu lansmanın küresel otomotiv sektöründe büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Dış tasarımını Cybertruck'tan ilham alıyor

Yeni Tesla Model Y, dış tasarımından iç donanımına kadar önemli değişiklikler içeriyor. Dış tasarımında Cybertruck’tan ilham alan keskin hatlar dikkat çekerken, ön ve arka ışıklandırma tasarımı modern bir dokunuş sunuyor.

İç mekanda ise renk değiştirebilen ortam aydınlatması, arka yolcular için yeni dokunmatik ekran, elektrikli koltuklar ve daha sessiz bir sürüş sunan iyileştirilmiş süspansiyon sistemi bulunuyor.

Yeni Tesla Model Y ile çok daha uzun menzil

Menzil konusunda da yenilikler dikkat çekiyor. Standart versiyon 541 kilometrelik menzil sunarken, çift motorlu uzun menzil versiyonu tam 719 kilometreye kadar yol alabiliyor. Ayrıca, şarj sürelerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde araç süper şarj istasyonlarında daha hızlı bir şekilde tam doluma ulaşabiliyor.

Tesla, 2025 yılı içinde daha uygun fiyatlı bir model çıkarmayı istese de, Yeni Tesla Model Y, 39 bin dolarlık fiyat etiketiyle çıkması muhtemel. Avrupa ve Türkiye gibi pazarlarda lansman tarihinin 2025'in ikinci yarısında açıklanması bekleniyor.