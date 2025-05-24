Tesla Türkiye sitesinde Model Y satışına bot saldırısı engeli: Yeni envanter tarihlerini duyurdu!

Tesla, siparişlerde yaşanan erişim sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesla, Europe & Middle East resmi X hesabından yaptığı paylaşımla, son envanter güncellemesinde siteye erişimde yaşanılan sıkıntıların nedenini ve yeni envanter tarihlerini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde yenilenen Model Y Juniper'in envanteri güncellenmiş ancak satışın başladığı anda Tesla Türkiye sitesine erişim problemleri yaşanmıştı.

Sorunun nedeni 'bot saldırısı'

Pek çok müşteri bu nedenle araç satın alımını gerçekleştirememişti. Tesla Avrupa'dan yapılan açıklamada yaşanılan erişim sorununun otomatik bot saldırısı nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi.

Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi.

Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Ayrıca mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesini ve Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ederiz!"

Yeni stok tarihleri de açıklandı

Şirketin erişim problemiyle ilgili paylaşımında ayrıca yeni envanter tarihleri de paylaşıldı.

Bir sonraki envanter listeleme tarihleri 28 Mayıs saat 18.30 ve 4 Haziran saat 18.30 olarak açıklandı.