Tesla Türkiye’den yeni hamle: Araç takas sistemi geliyor!

Elektrikli otomobil sektörünün öncü markalarından Tesla, Türkiye için bir araç takas sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Sosyal medya platformu X’te, Tesla Türkiye’nin resmî topluluğu üzerinden bir kullanıcı tarafından Tesla Türkiye yetkililerinden Emir Tunçyürek'e "Tesla Türkiye takas desteği sunuyor mu?" sorusu yöneltildi. Tunçyürek sorulan soruya "Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında" şeklinde yanıt verdi.

Henüz net bir tarih yok

Takas sistemiyle birlikte kullanıcılar eski Tesla modellerini şirkete teslim ederek, belirli bir ücret farkını ödeyerek yeni araçlara sahip olabilecek. Ancak bu sistemin ne zaman hayata geçeceğiyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.