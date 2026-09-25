Tesla üretimde gaza bastı: Yılda 50 bin adet üretecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tesla, uzun süredir üzerinde çalıştığı elektrikli kamyon modeli Semi için üretimde yeni bir aşamaya geçti. Şirketin CEO’su Elon Musk, Nevada’daki yeni tesiste “yüksek hacimli üretimin” başladığını açıkladı.

Tesla, Nevada eyaletinin Sparks kentinde Semi üretimine özel olarak kurulan fabrikasının açılışını perşembe akşamı gerçekleştirdi. Nisan ayının sonlarında üretime başlayan tesis, Tesla’nın elektrikli kamyonuna ayrılmış ilk fabrika olma özelliğini taşıyor.

Yıllık 50 bin adet üretim hedefleniyor

Elon Musk, etkinlik için hazırlanan videoda şirketin Semi üretimini önemli ölçüde artırmayı planladığını belirtti. Tesla’nın hedefi, tesiste yıllık 50 bin elektrikli kamyon üretim kapasitesine ulaşmak.

Musk, Semi’ye yönelik talebe de dikkat çekerek aracın bekleme listesinin şimdiden önemli bir büyüklüğe ulaştığını söyledi.

Büyük şirketlerden sipariş geliyor

Tesla yöneticilerinin verdiği bilgilere göre PepsiCo ve U.S. Foods, elektrikli Semi’nin ilk müşterileri arasında yer alıyor. Lojistik şirketi DHL de modelin önemli müşterilerinden biri olarak gösterildi.

Tesla ayrıca bu hafta Microsoft ve PepsiCo’nun da dahil olduğu büyük yük taşımacılığı şirketlerinden oluşan bir koalisyondan 2 bin 500 adet Semi siparişi aldı. İsveçli yük taşımacılığı teknolojileri şirketi Einride ise daha önce 500 adet Semi siparişi vermişti.

Otonom sürüş özelliği de gelecek

Musk, elektrikli kamyonun ilerleyen dönemde Tesla’nın otonom sürüş teknolojileriyle donatılacağını da açıkladı.

Semi’nin işletme maliyetlerine vurgu yapan Musk, elektrik kullanımının dizel yakıta kıyasla kilometre başına daha düşük maliyet sunduğunu ve bu nedenle elektrikli kamyonun taşımacılık şirketleri açısından ekonomik avantaj sağlayabileceğini belirtti.