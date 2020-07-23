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Tesla, yeni Gigafatory'yi Teksas'ın başkenti Austin'e kuracak

Elon Musk, Tesla'nın yeni üretim tesisinin ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de kurulacağını açıkladı.

Tesla, yeni Gigafatory'yi Teksas'ın başkenti Austin'e kuracak
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Tesla CEO'su Elon Musk, Şirket'in ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı toplantıda yeni Gigafactory'yi Teksas'ın başkenti Austin'e bağlı Travis County'de 2 bin dönüm arazi üzerine kuracaklarını duyurdu.

Tesla, kurulacak bu tesiste yeni aracı Cybertruck'ı da üretecek.

Teksaslı yetkililere yapılan bilgilendirmeye göre kurulacak tesis en az 5 bin kişilik istihdam yaratacak.

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