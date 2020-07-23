Tesla, yeni Gigafatory'yi Teksas'ın başkenti Austin'e kuracak
Elon Musk, Tesla'nın yeni üretim tesisinin ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de kurulacağını açıkladı.
Tesla CEO'su Elon Musk, Şirket'in ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı toplantıda yeni Gigafactory'yi Teksas'ın başkenti Austin'e bağlı Travis County'de 2 bin dönüm arazi üzerine kuracaklarını duyurdu.
Tesla, kurulacak bu tesiste yeni aracı Cybertruck'ı da üretecek.
Teksaslı yetkililere yapılan bilgilendirmeye göre kurulacak tesis en az 5 bin kişilik istihdam yaratacak.