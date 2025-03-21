Tesla'da Cybertruck krizi: ABD'deki neredeyse tüm araçlar geri çağırıldı!

Tesla, ABD’deki Cybertruck modellerini büyük çapta geri çağırma kararı aldı. Şirket, paslanmaz çelik dış panelin hareket halindeyken ayrılma riski taşıması nedeniyle 46 binden fazla aracın servise çağrıldığını açıkladı.

NHTSA: Yol güvenliği riski var

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2023 Kasım ile 27 Şubat 2024 arasında üretilen tüm Cybertruck modellerinin geri çağırma kapsamına alındığını duyurdu. Tesla, bu soruna bağlı olarak herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini ancak 151 garanti talebi alındığını açıkladı.

Tesla'nın bu yıl içinde SUV modeli için sekizinci geri çağırmayı gerçekleştirdiği belirtilirken, uzmanlar, geri çağrılan araçların piyasadaki Cybertruck’ların büyük çoğunluğunu temsil ettiğini ifade ediyor.

Tesla, yeni güçlendirilmiş panel çözümünü duyurdu

Tesla, mevcut çelik panelin, çevresel faktörlere karşı dayanıklılığının yetersiz olduğu tespit edildiğini ve yeni versiyonunda farklı bir yapıştırıcı ile sabitleneceğini açıkladı. Ayrıca, panelin gövdeye tutturulması için ek olarak bir kaynak cıvata ve somun kullanılacak.

Tesla, bu güncellenmiş panellerin üretimine Cuma günü başlamayı planlıyor ve henüz teslim edilmemiş araçların yeni panel ile donatılacağını duyurdu.

Tesla, 2024’te en çok geri çağırma yapan marka oldu

Tesla, ABD’de 2024 yılında en fazla geri çağırma yapan otomobil markası oldu. Recall yönetim firması BizzyCar’ın verilerine göre, Tesla araçları toplamda 5,1 milyon geri çağırma vakasına konu oldu.

Ancak analistler, bu geri çağırmanın Tesla’nın finansal sonuçlarını büyük ölçüde etkilemeyeceğini belirtiyor. Morningstar analisti Seth Goldstein, Cybertruck satışlarının Tesla’nın Model 3 ve Model Y gibi yüksek hacimli modellerine kıyasla düşük olması nedeniyle, geri çağırmanın Tesla’nın genel performansına büyük bir darbe vurmayacağını ifade etti.

Tesla’ya yönelik protestolar artıyor

Tesla, yalnızca araç sorunlarıyla değil, marka imajına yönelik artan olumsuz tepkilerle de mücadele ediyor. ABD’deki bazı Tesla mağazalarında müşterilerin protestolar düzenlediği ve bazı kişilerin Tesla’dan araç almayı boykot ettiği bildirildi.