Tesla’dan binlerce araç için geri çağırma kararı! Direksiyonda kaza riskini artıran hata çıktı

Tesla'dan bugün yapılan açıklamada, özellikle düşük hızlarda direksiyon kontrolünü zorlaştırarak çarpışma riskini artırabilecek bir hidrolik direksiyon asistanı arızası nedeniyle ABD'deki yaklaşık 380 bin aracın geri çağrıldığı duyuruldu.

Geri çağırma kapsamında 376 bin 421 araç bulunuyor. Bu araçlar da 2023.38.4'ten önceki yazılımları kullanan belirli 2023 Model 3 ve Model Y olarak açıklandı.

Şirket açıklamasına göre; etkilenen araç sahiplerinin 2023.38.4 yazılım sürümünü veya daha sonraki bir yazılım sürümünü yüklemeleri gerekiyor.

Tesla sorunu gidermek için ücretsiz bir kablosuz yazılım güncellemesi yayınladı. Araç sahiplerine bildirim mektuplarının 25 Mart'ta gönderilmesi bekleniyor.

1 yıldan fazla süren soruşturma sonrasında...

Tesla'nın geri çağırma kararı, bazı Tesla sahiplerinin direksiyon arızaları bildirmesi üzerine Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yürütülen ve bir yıldan uzun süren bir soruşturmanın ardından geldi.

NHTSA'nın geçen yıl yaptığı açıklamada, 50'den fazla aracın sorun nedeniyle çekici yardımıyla taşındığı belirtilmişti.

Reuters, 2023'ün sonlarında, Tesla belgelerine ve müşteriler ve eski çalışanlarla yapılan röportajlara dayanarak, on binlerce mal sahibinin 2016'dan bu yana süspansiyon veya direksiyon parçalarında erken arızalar yaşadığını bildirmişti.