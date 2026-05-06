Tesla’dan dev geri çağırma kararı: 219 bine yakın araçta güvenlik riski

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, güvenlik endişeleri nedeniyle büyük çaplı bir geri çağırma süreci başlattı. Şirketin 218 bin 868 aracı etkileyen kararının arkasında, geri görüş kamerası görüntülerinde yaşanan gecikme problemi bulunuyor.

Geri görüş kamerası risk oluşturdu

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bazı Tesla modellerinde geri vitese geçildiğinde kamera görüntüsünün gecikmeli olarak ekrana yansıdığını açıkladı. Bu durumun sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Sorun yazılım güncellemesiyle çözülecek

Tesla’nın, tespit edilen problemi çözmek için kablosuz yazılım güncellemesi yayımladığı belirtildi. Böylece araç sahiplerinin servis merkezine gitmeden sorunu uzaktan çözebileceği aktarıldı.

NHTSA, geçtiğimiz ay Tesla’nın araçları uzaktan hareket ettirebilen sistemiyle ilgili yaklaşık 2,6 milyon aracı kapsayan başka bir soruşturmayı kapatmıştı. Yapılan incelemelerde sorunun yalnızca düşük hızdaki olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilmişti.