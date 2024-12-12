Tesla’dan ucuz otomobil atağı! Kritik isim basına kapalı toplantıda açıkladı, tarih verdi

Elektrikli otomobil devi Tesla’dan 30 bin doların altında yeni model yolda… ‘Model Q’ adını taşıması beklenen yeni modele ilişkin son haber, Deutsche Bank’ın yatırımcı toplantısı sırasında Tesla Yatırım İlişkileri Başkanı Travis Axelrod’dan geldi.

Axelrod, yeni giriş seviyesi modelin 2025’in ilk yarısında geleceğini duyurdu. Ancak yeni bir modelin test edildiğine dair hiçbir haber görülmediği için yepyeni bir model için bu tarih pek mümkün görünmüyor. Tesla yöneticisinin bahsettiği modelin Model 3’ün daha küçük bir bataryaya sahip versiyonu olabileceği ifade ediliyor.

Fotoğraf Model Q'ya ilişkin basına sızan bilgiler baz alınarak yapay zekaya yaptırılmıştır.

30 bin doların altında

Tesla Model Q’nun ABD’de 7 bin 500 dolarlık vergi indirimi dahil edildiğinde 30 bin doların altında olması bekleniyor.

Deutsche Bank raporunu gördüğünü ifade eden InsideEVs sitesinin haberine göre, gizemli yeni model markanın mevcut üretim hatlarında inşa edilecek.

Axelrod'un bankaya, yeni modelin satışları yüzde 20 ila 30 oranında artıracağını, ancak şirketin yeni seriye yatırım yapması nedeniyle kârların muhtemelen düşeceğini söylediği bildirildi.

Tesla Model Q'nun özellikleri neler?

Axelrod'un Deutsche Bank'a verdiği bilgiye göre, yeni ucuz modelin yanı sıra, Çin için üç sıralı, uzun dingil mesafeli bir Model Y planlanıyor.

Yine söylentilere göre bu Model Q, Model 3'ten yüzde 15 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olacak.

Her ikisi de lityum-demir-fosfat (LFP) kimyasına sahip iki batarya paketi ile sunulacak.

Standart menzilli model 53 kWh'a ve uzun menzilli model 75 kWh'a sahip olacak.