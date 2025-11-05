Tesla'nın Almanya'daki satışları yarı yarıya azaldı

KBA'nın verilerine göre Tesla, ekim ayında Almanya'da yalnızca 750 araç sattı, bu da bir önceki yıla göre yüzde 53,5'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Yılın başından Ekim sonuna kadarki 10 aşra toplam Tesla satışı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,4 azalarak 15.595 adede geriledi. Buna karşın, KBA'nın verileri yeni tescil edilen toplam elektrikli araç sayısının Ekim ayında yüzde 47,7 artarak 52.425 adede yükseldiğini gösterdi.

ABD'li elektrikli araç üreticisinin kıtadaki sorunlarının devam ettiğinin en son işareti olarak, Tesla'nın Ekim satışları İspanya, Hollanda ve İskandinav pazarları dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sert düşüşler yaşadı.

Alman kurumu ayrıca, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin satış hacminin Ekim ayında bir önceki yıla göre dokuz kattan fazla artışla 3.353 adede fırladığını ve yılın başından bu yana toplamda 15.171 adede ulaştığını bildirdi.