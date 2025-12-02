Tesla’nın Çin satışları kasımda hızlandı: Yıllık artış yüzde 9,9
Tesla’nın Çin’de ürettiği elektrikli araçlara yönelik talep kasım ayında artış kaydetti. ABD’li üreticinin teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 yükselirken, şirketin hem Çin’de hem de Avrupa’da yoğunlaşan rekabet ortamında ivmesini koruduğu görüldü.
Çin Binek Otomobil Birliği’nin açıkladığı verilere göre Tesla’nın Şanghay Gigafactory’de ürettiği Model 3 ve Model Y araçlarının satışları, ekim ayına kıyasla yüzde 41 artış gösterdi.
Kaynak: ForInvest