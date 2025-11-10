Tesla’ya Çin freni: Satışlar yüzde 36 geriledi

Tesla’nın Çin performansı, eylül ayında başlayan Model Y L teslimatlarının ardından kısa süreli artış göstermişti. Eylül’de satışlar 71 bin 525 adede ulaşırken, ekim ayında ciddi bir gerileme yaşandı.

Çin’de üretilen Tesla araçlarının ihracatı ise aynı dönemde 35 bin 491 adetle son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak şirketin Çin elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 8,7’den yüzde 3,2’ye gerileyerek üç yılın en düşük oranına indi.

Tesla’nın Çin’deki satış zayıflığı, Almanya, İspanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinde de gözlenen düşük talep nedeniyle Avrupa pazarındaki durgunluğu pekiştirdi. Çin, Tesla’nın ABD’den sonraki en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Çinli teknoloji devi Xiaomi, Tesla’ya rakip olarak geliştirdiği SU7 sedan ve YU SUV modelleriyle ekim ayında 48 bin 654 adetlik rekor satış gerçekleştirdi. Güvenlik tartışmalarına rağmen Xiaomi’nin satışlarının hızla arttığı dikkat çekti.