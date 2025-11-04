Tesla'nın Çin satışları yüzde 10'a yakın geriledi!

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre Tesla'nın Çin'de ürettiği elektrikli araç satışları, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 azalarak 61 bin 497 adede düştü. Böylece şirketin satışları, Eylül ayında kaydedilen yüzde 2,8'lik artışın ardından yeniden gerileme göstermiş oldu.

ABD'li otomobil üreticisinin Şanghay'daki fabrikasında montajı yapılan Model 3 ve Model Y araçlarının satışı da bir önceki aya göre yüzde 32,3 oranında azaldı.

BYD'de de düşüş devam etti

Tesla'nın Çin pazarındaki en büyük rakibi BYD de geçen ay küresel satışlarında yüzde 12'lik bir düşüş yaşadı. Bu gerileme, şirketin art arda ikinci ay satış kaybı yaşaması anlamına gelirken, son yaklaşık iki yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.