Tesla'nın Çin üretimi elektrikli araç satışları düştü
Çin Binek Otomobil Birliği'nin çıkladığı verilere göre, Tesla ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 5,3 düşüşle 68 bin 280 adet Çin üretimi elektrikli araç sattı.
Haber Merkezi
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Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçlarının teslimatları bir önceki aya göre yüzde 22,7 düştü.
Çinli rakibi BYD, geçen ay binek araç satışlarında yıllık yüzde 66,2 artışla 500 bin 526 adede ulaşarak yeni bir aylık rekora imza attı.
BYD tarafından yapılan açıklamaya göre, denizaşırı sevkiyatlar toplam satışların %6'sını oluşturdu.