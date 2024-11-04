Tesla'nın Çin üretimi elektrikli araç satışları düştü

Çin yapımı Model 3 ve Model Y araçlarının teslimatları bir önceki aya göre yüzde 22,7 düştü.

Çinli rakibi BYD, geçen ay binek araç satışlarında yıllık yüzde 66,2 artışla 500 bin 526 adede ulaşarak yeni bir aylık rekora imza attı.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre, denizaşırı sevkiyatlar toplam satışların %6'sını oluşturdu.