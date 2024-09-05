Tesla'nın 'Full Self-Driving' haberleri hisseleri yükseltti

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 'Cybercab' adıyla satışa çıkaracağı robotaksi ürününün tanıtımına bir ay kala Full Self-Driving (FSD) yazılımıyla igili bir gelişme yaşandı.

Tesla'nun yazılım için Çin ve Avrupa’daki düzenleyici kurumlardan onay beklediği belirtildi. Haberlerin çıkmasının ardından Tesla hisseleri yüzde 2,5 yükseldi.

Tesla Full Self-Driving ne zaman piyasaya çıkacak?

Tesla CEO’su Elon Musk, temmuz ayında, her iki bölge için de FSD’nin yıl sonuna kadar düzenleyici onay almasının muhtemel olduğunu söylemişti.

Milyarder iş insanı, FSD’nin sağdan direksiyonlu pazarlarda ilk çeyreğin sonlarında veya Nisan-Haziran döneminin başlarında piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Çin'de test ediyor

Çin'in başkenti Şanghay'da geçen haziran ayında Tesla'nın FSD yazılımlı 10 aracının test edilmesine onay çıktı. Bu da yazılımın Çin'de piyasaya sürülmesinin önünü açtı.

Tesla Full Self-Driving nedir?

Tesla'nın web sitesinde Full Self-Driving özellikleri şöyle sıralanıyor:

- Standart Otopilot ve Geliştirilmiş Otopilotun tüm özellikleri

- Trafik ve Dur İşareti Kontrolü (Beta): Aktif gözetiminizle, dur işaretlerini ve trafik ışıklarını tanımlar ve yaklaşırken aracınızı durana kadar yavaşlatır.

- Gelecekte: Şehir sokaklarında otomatik direksiyon