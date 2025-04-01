Tesla'nın satışları martta yükselirken ilk çeyrekte düştü

İspanya Otomotiv Üreticileri Derneği (ANFAC) tarafından yayımlanan verilere göre, Tesla’nın Mart 2025’teki yeni araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 1.983 adede ulaştı. Ancak yılın ilk üç ayı toplamında şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 oranında azaldı.

Marttaki artış ilk iki aydaki düşüşleri kısmen dengeledi

ANFAC, mart ayındaki satış artışının, yılın ilk iki ayında yaşanan düşüşleri kısmen dengelediğini belirtti. Verilere göre, elektrikli ve hibrit modelleri kapsayan kategoride toplam satışlar ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında artış gösterdi.