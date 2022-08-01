Ticari araçta yedek parça krizi: 40 gün serviste bekleyebiliyor

Gündemden düşmeyen ham madde sorunları, çip krizi ve lojistik zincirdeki aksaklıklar binek otomobilleri etkilediği gibi ticari araçlar dünyasını da etkiliyor. Araçların üretim süreçlerinde kullanılan komponentler, aynı zamanda satış sonrası hizmetlerde yedek parça görevi gördüğü için, yaşanan üretim sıkıntılarında servislere etki ediyor.

Ticari araçların belirli yedek parçalarında tedarikin tüm sektörde gözle görülür seviyede bir probleme dönüştüğünün altını çizen Aşin Otomobil ve Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, konuya ilişkin bilgiler paylaştı.

"Servise gelen ticari araç küçük bir parça yüzünden 40 gün bekleyebiliyor"

Ağır ve hafif ticari araçlar satış sonrası hizmetlerinde genel çerçevede tespitlerini paylaşan Erdem, "Bir kaza sonrası ya da ağır bakım için servise uğrayan ticari araçlar, küçük bir parçanın tedarikinde yaşanan aksaklık sebebiyle 15 gün ile 40 gün kadar serviste beklemek zorunda kalabiliyor. Binek otomobillerin gölgesinde kalan işin bu yanı baktığınızda ülkemizin ticaret halkalarında çok büyük bir önem teşkil ediyor, zira ticari amaçla kullanılan bu araçlar bir beton mikseri, hafriyat kamyonu, lojistik aracı, personel servisi gibi birçok göreve sahip ve 40 gün bekleyen bir ticari araç ticaretin halkalarından kopmuş oluyor. Bu durum istikrar gösterdiği takdirde ülkemizdeki karayolu taşımacılığına negatif bir etkisi olacak, ülke içi ticari faaliyetlerde aksaklıklar ortaya çıkacaktır." dedi.

"Madeni yağ tedarikinde de gözle görülür problemler yaşanıyor"

Ticari araçlar satış sonrası hizmetlerinde madeni yağlar ve sarf malzemelerine ulaşımın da her geçen gün daha zor hale geldiğine değinen Erdem, "Sektör temsilcilerinin tespit ettiği bir başka unsur ise madeni yağlar ve bakımda kullanılan belirli sıvıların tedarikinde yaşanan sorunlar; örneğin kısa bir süre önceye kadar 1 ton madeni yağı 1 günde tedarik edebilirken, bugün 1 haftayı bulabiliyor. Ortak düşünce bolluk döneminin bittiği yönünde; küresel çapta yaşanan ham madde sıkıntılarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ciddi bir payı olduğunu tecrübe ediyoruz." açıklamasını yaptı.