TOBFED, toplu taşımalarda hijyen denetimi başlattı

20 Ekim 2017

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, ISSA/INTERCLEAN İstanbul Fuarı etkinlikleri kapsamında ‘Toplu Taşıma Araçlarında Hijyen’ konulu bir konuşma yaptı.



"Sabahları çocuklarımızı sağlıklı olarak servislerine bindiriyoruz, akşam eve hasta geliyorlar" diyen Bakırtaş, sıradan bir otomobilde 21 milyardan fazla bakteri tespit ettiklerini, bu oranın okul servislerinde 3 katına kadar çıkabildiğini, TOBFED olarak okul servisleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında temizlik ve hijyenin denetlenmesi konusunda çalışmakta olduklarını söyledi.

Türkiye’de bir günde 500 bin araç yıkanıyor

TOBFED olarak 2018 yılında yapacakları çalışmalara değinen Bakırtaş, Türkiye’de bir günde 500 bin araç yıkanıyor, trafiğe çıkan araç sayısı ise 1 milyon. Halihazırda ülkemizde 22 milyon araç var. Başlatacağımız 'Su Geri Dönüşüm Projesi' ile aynı suyu geri dönüştürerek 9 kez araba yıkamada kullanacağız. Hedefimiz 120 bin KOBİ’nin hepsinde bunu gerçekleştirmek" dedi.

Bir başka hedeflerinin de sektörde kadın istihdamını artırmak olduğunu dile getiren TOBFED Genel Başkanı Bakırtaş, "Kadınlar bizim işimize el atmalı. Özellikle cam film ustalığı gibi ince işleri yapmada çok başarılılar. TOBFED olarak bu konuda kadın girişimcilerin önünü açacağız ve eğitimler vereceğiz" dedi.

Endüstriyel Temizlik Sektörünün Teknoloji Fuarı ISSA/INTERCLEAN İstanbul ziyaretçi akınına uğradı

Son 10 yılda Türkiye’de hayata geçen büyük projeler ve özellikle inşaat alanındaki yatırımlar ile atağa kalkan endüstriyel temizlik sektörü, 18 -20 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan ISSA/INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı’nda buluştu.



150 marka ve 30 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 ziyaretçi katılımı ile gerçekleşen fuarda sergilenen, kutsal topraklarda Mescid-i Haram’ı temizleyen dünyanın ilk çevreci hibrit kombine makinesi, dünyanın en sessiz endüstriyel elektrik süpürgesi, iş kazalarını ortadan kaldıran yerli üretim insansız robotik teknolojiye sahip yüksek katlı bina cam silme makinesi, insansız otonom temizlik robotu gibi ürünler katılımcı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.