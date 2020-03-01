TOFAŞ, cumartesiyi de mesaiye kattı

01 Mart 2020

AYSEL YÜCEL

KARS - Otomobilde hızlanan talep, markaların üretim ve tedarik planlamalarını yeniden şekillendiriyor. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, özellikle Bursa’da üretilen Fiat Egea’ya ilginin beklentilerin üzerinde olduğuna dikkat çekerek, talebe yetişmek için şubat ayından başlayarak cumartesiyi de mesaiye kattıklarını söyledi.

En çok talep 1.6 dizel Egea’ya

Mart ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunulacak olan Fiat 500X'in Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde yapılan lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, satışlarda artan talep nedeniyle stoksuz çalıştıklarını belirterek, “Tam kapasite çalıştığımız fabrikamızda ürettiğimiz araçlar aynı ay satılıyor. Şubatta üretilen araçlar ay bitmeden satıldı. Bir sonraki aya stoksuz giriyoruz. Özellikle 1.6 dizel otomatik Egea’ya talep çok yüksek. Mart ayını da doldurduk. Üretimi artırmaya odaklandık. Ama şu anda bir Fiat bayisinde gitseniz ve 1.6 dizel otomatik isteseniz, martta veremeyeceğini nisanı beklemeniz gerektiğini söyleyecektir. İki vardiya çalışıyoruz. Şubat ayı itibariyle Egea hattı cumartesi de mesai yapıyor. Mart ayında da cumartesi için planlama yaptık. Sadece cumartesi de değil, fabrikada normal vardiya içerisinde de ayarlama yaparak çıktıları sürekli olarak artırmaya çalışıyor” diye konuştu.

Altan Aytaç, markanın amiral gemisi Egea’nın Türkiye’de çok satmasının nedenlerini ise şöyle açıkladı: “Egea amiral gemisi pozisyonunda ve özellikle sedan ile Türkiye’deki müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik doğuştan sedan bir model oldu. Yine Türkiye’nin en büyük performans pazar payını yapar durumda. Egea hatchback ve station wagon ise kendi sınıflarında Türkiye’deki yegane yerli modeller. Dolayısıyla buralarda daha kuvvetli gidiyor olmamız hem fiyat pozisyonlaması hem kampanyalar hem de özellikle tedarik çevikliği anlamında öne çıkıyor. Geçen yıl Türkiye’de 55 bin adet Fiat Egea satıldı, bunun da 52 bine yakını Sedan oldu.”

Pazar tahmini 700 bine çıktı

Tofaş, Bursa’daki fabrikasında günde ortalama bin 200 adet üretim gerçekleştiriliyor. Ağırlık Egea üretilirken, kalanın da ise Doblo ve Fiorino üretiliyor. Aytaç, “İhracat tarafında da işler iyi gidiyor. Sektör olarak kuvvetli bir dönemdeyiz” dedi. Altan Aytaç, sektörde ortalama 600 bin olan yıl sonu pazar tahminini de artan talep sonrası revize ettiklerini ve 700 bine çıkardıklarını söyledi.

Yılın ilk iki ayında pazardaki artan talebi değerlendiren Altan Aytaç, “Bu noktada pazarın üzerinde birçok farklı etmen var. Ekonomik göstergelerin otomotive yansıması şu anda olumlu gözüküyor. Yerli sanayinin planları her zaman orta ve uzun vadelidir. Biz de orta ve uzun vadeli plan yapıyoruz. Burada neye güveniyoruz? Türkiye’nin 1 milyonlara varmış pazar potansiyeli zaten kendini ispat etti. Bunun artarak devam ettiğini görüyoruz. İnişler çıkışlar olacaktır ama pazar hep yükselecektir. Tekrar 1 milyonlara ulaşacağını tahmin edebiliyorum. Ne zaman olacağını söylemek rasyonel değil ama bu senenin başındaki tempo devam ederse 1-2 sene içerisinde oralara gelebileceğimizi tahmin ederim. Tabi başka kırılmalar yaşamazsak” diye konuştu. Aytaç, ticari araç satışlarında da bu yıl bir hareketlenmenin başladığını söyledi.

2. elde yeni satın alma alternatifi

İkinci el araçlara yönelik çalışmalarına da değinen Aytaç, şöyle konuştu: “Tüketicilerin Fiat internet sitesi üzerinden araç bilgilerini girerek hızlı bir ikinci el değerlemesi yapabileceği bir sistem kurduk. Eğer arzu ediyorsanız tüketici olarak bayimizden yüz yüze görüşme talebi yapabiliyor ve randevu alarak aracınızın tam ekspertizini bayilerimizde yaptırabiliyorsunuz. Aracınızın değerlemesi bayimizde yapıldıktan sonra sıfır bir Fiat otomobil ya da ikinci el stoğumuzdan bir araç satın alabilirsiniz. Bunlara ilaveten herhangi bir yeni araç satın almadan da ikinci el değerlemesi yapılan aracı bedelini ödeyerek satın alma alternatifini de sunmak istiyoruz. Bunun da deneme çalışmalarına başladık. Tüm bu süreçleri Fiat’ın ikinci el markası Otoeksper çatısı altında yönetiyoruz. Fiat markası olarak, Türkiye’nin her tarafına yayılmış güçlü bir bayi teşkilatımız var. Biz ikinci el araçları tüm bayilerimize de satışa açabiliyoruz. Yani Türkiye’nin her yeriyle entegre bir sistemde yönetebiliyoruz.”

Aytaç, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüsün henüz Türk otomotiv sektörüne olumsuz bir yansıması olmadığını ifade ederek, “Ancak, süreç uzarsa otomotiv sektörü için büyük sıkıntı olur” dedi.

Yeni 500X, satışları artıracak

Fiat 500 Ailesi’nin SUV üyesi 500X yenilendi. Yeni donanım seviyeleriyle daha da kişiselleştirilebilir hale gelen yeni Fiat 500X SUV, daha fazla teknoloji ve sportiflik unsurları barındıran özelliklerinin yanı sıra mevcut 1.6 dizel motora ilave olarak ürün gamına eklenen iki yeni benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor. Altan Aytaç, 2020 yılında yeni 500X’in de satışa sunulması ile birlikte 500 Ailesi’nin satışları ve pazardaki payı önemli ölçüde artmasını beklediklerini vurgulayarak, “500X sürüş keyfi veren, gövde geometrisi açısından en rahat harekete ve kullanım özelliklerine sahip, özellikle Sport versiyonuyla çok özel bir otomobil. Bu yıl daha fazla ön plana çıkarmak için de çalışmaya devam edeceğiz. 500X SUV fiyat ve donanım olarak çok kuvvetli bir otomobil. Sport versiyonunun bir de Cross Plus’ın çok tutulacağını düşünüyorum” dedi. 500X için yıllık 3 bin adetlik satış hedefi konuldu.

500X SUV’un ayrıştırıcı özellikleri arasında metalik, pastel ve çift renk seçenekleri, sürücüye daha iyi bir görüş alanı sunan Full LED ön ve LED arka aydınlatma grubu, yeni ön tampon, yeni nesil tasarımlı çok fonksiyonlu direksiyon simidi, okunurluğu artırılmış yeni gösterge paneli ve güvenliği maksimize eden dinamik güvenlik paketi yer alıyor.

3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım seviyesi ile farklı kullanıcı beklentilerini karşılacak 500X SUV; “Cross” ile doğa tutkunlarına, “Urban” ile kent sürüşlerinin keyfini çıkarmak isteyenlere ve “Sport” seçeneği ile de performans tutkunlarına ulaşmayı hedefliyor. Mart ayından itibaren satışa sunulan Fiat 500X SUV’a 1.0 litre 120 HP ve 1.3 litre 150 HP güçlerindeki yeni Firefly serisi turbo benzinli ve 1.6 litre 120 HP gücündeki Multijet II turbo dizel motor seçenekleriyle 145 bin 900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla sahip olunabilecek.