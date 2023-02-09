Tofaş, Doğan, Şahin Tutkunlarına Müjde! Bu Modellerin sıfır üretimine tekrar başlandı, işte detaylar

Türkiye’de 1988 yılında başlayan Tofaş Kuş Serisi otomobil üretimi, 2002 yılında durdurulmuştu. Tofaş Şahin otomobiller, 10 yılı aşkın bir süre Mısır ve Etiyopya’da üretilmeye devam etti. 2009 yılında Mısır, 2017 yılından sonra ise Etiyopya; Tofaş Şahin otomobillerin üretimine son verdiğini açıklamıştı. En son haberlere göre Etiyopya, 2023 yılında tekrar sıfır Tofaş Şahin üretimine başlayacağını bildirildi. İşte Etiyopya’da üretilecek Tofaş Şahin otomobiller ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Etiyopya’da Tofaş Şahin Üretimi Nasıl Başladı?

Türkiye'de bir dönem çok sevilen ve hâlâ büyük bir hayran kitlesi bulunan Tofaş Şahin, Etiyopya’da ilk kez kurulmuş olan bir montaj fabrikasında Holland Docc logosu ve ismiyle satışa çıkarıldı. Daha sonra 2017 yılından sonra üretimin durdurulmasına yönelik bir karar alındı. 2023 yılına yeni girdiğimiz bu günlerde ise sıfır Tofaş Şahin otomobillerin tekrar üretime başlandığı açıklandı.

Etiyopya’da Üretilecek Sıfır 2023 Model Tofaş Şahin, Türkiye'deki Alıcılara Ne Sağlayacak?

Etiyopya’nın Tofaş Şahin üretmesiyle Türkiye’ye araç ithal etmek isteyen kişi ve şirketlerin sıfır otomobil getirebilmelerinin önü açılmış olacak. Ancak Etiyopya’da çok uygun fiyata satıldığı için Tofaş Şahin otomobile büyük bir talebin olduğu ve ilk üretilen partinin aynı gün içinde tükendiği belirtildi.

Etiyopya’da Üretilecek Sıfır 2023 Model Tofaş Şahin’in Özellikleri Neler?

Yeni üretilecek 2023 model Tofaş Şahin’in fiyatının 13.000 dolar civarında olacağı söyleniyor. Yani yaklaşık olarak 245.000 TL’ye denk geliyor. Ancak ithal edildiği takdirde bu fiyata ilave olarak nakliye ve gümrük ücretleri de eklenecek.

Yeni 2023 model Tofaş Şahin’in özellikleri:

Ağırlık: 950 kg,

Güç: 80/5500 dev/dk,

Silindir hacmi: 1.581 cc,

Azami hızı: 180 km/h,

Bagaj kapasitesi: 460 litre,

Yakıt kapasitesi: 50 litre,

Lastik boyutları: 185/70/R14,

0-100 hızlanma: 13,1 saniye,

Motor: 4 silindirli 8 valf üstten tek eksantrikli.