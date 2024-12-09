Tofaş kan kaybediyor: Çalışan sayısı yüzde 13 azaldı

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ın çalışan sayısı son dönemde 700 kişi azaldı. Şirketin çalışan sayısı yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye gerilerken, Tofaş’tan KAP’a yapılan bildirimde, işten ayrılan çalışanlara yaklaşık 330 milyon TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Çalışan sayısı yüzde 13 düştü

Tofaş (TOASO), emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanların etkisiyle toplam çalışan sayısının, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4.593 kişiye indiğini bildirdi.

Açıklamada, “Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır.” ifadelerine yer verildi.