TOFAŞ neden 700 işçiyi çıkardı? Doblo, ÖTV, pazar kaybı ve durgunluk etkisi!
Avrupa'da yaşanan büyük otomotiv krizinin Türkiye'de ilk vurduğu yer TOFAŞ fabrikası oldu. 700 kişiyi işten çıkararak işgücünde yüzde 13'lük kesintiye giden TOFAŞ'ın neden işten çıkarma yaptığı belli oldu. Şirket çalışanlara gönderdiği fesih bildiriminde yaşananları tek tek anlattı. Bildirimde 'rekabetçiliği kaybedilmesi, pazar payının azalması, siparişlerin düşmesi ve önlemlerin yetersiz kalması' nedeniyle işten çıkarmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Yazıda şirketin yaşadığı zorlukların gelecek dönemde de devam edeceğinin söylenmesi, yeni işten çıkarması dalgası için endişe konusu oldu.
Geçen günlerde Stellantis Otomotiv'i satın alma süreci Rekabet Kurumu tarafından yeniden gözden geçirileceği açıklanan Koç Holding şirketlerinden TOFAŞ, Avrupalı markalar gibi küçülmeye gidiyor. Şirket işgücünün yüzde 13'ününe denk gelen 700 kişiyi işten çıkarma kararı alırken, çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e gerilemiş oldu.
Yeni otomobil satışları büyük oranda düşen Avrupa'da da Ford, Bosch ve Volkswagen gibi dev markalar da kemer sıkma önlemleri almıştı. Avrupa otomotiv sektöründeki işten çıkarmaların 16 bini bulduğu belirtiliyor.
Geçen günlerde çok sayıda işçiyi çıkaran TOFAŞ'ın 330 milyon lira tazminat ödemesi bekleniyor. TOFAŞ'ın 700 kişiyi neden işten çıkardığı da 'İş Akdi Fesih Sözleşmesi'nde belli oldu.
CNBC-e'nin haberine göre şirketin çalışanlara gönderdiği fesih bildiriminde, yerli üreticilerin Kasım 2022'deki ÖTV güncellemesi nedeniyle yerli üreticilerin araçlarını yüzde 80 vergi diliminde satmak zorunda kaldığı, bunun da ithal araçlara karşı rekabetçiliğe zarar verdiği ifade edildi.
Fiorino ve Doblo etkiledi
Bildirimde Fiat'ın Fiorino ve Doblo modellerinde üretimi durdurmasının da pazar payını olumsuz etkilediği, istihdam üzerinde ciddi baskı yarattığı kaydedildi.
Ortadoğu ve Afrika'daki hedef pazarlarda ekonomik ve siyasi uygulamaların değiştiği, Avrupa pazarında durgunluğun devam ettiği belirilen metinde, hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılamadığı dile getirildi.
TOFAŞ bu nedenlerden dolayı çeşitli dönemlerde üretime ara verildiğini, üretim adetlerinin düşürüldüğün belirterek sipariş iptallerinin arttığı aktarıldı.
Tasarruf önlemlerinin yetersiz kaldığı, önlemlerin etkili olmadığı belirtilen bildirimde durumun gelecek aylarda devam etmesinin beklendiği, son çare olarak işten çıkarmaya gidildiği vurgulandı.