TOFAŞ neden 700 işçiyi çıkardı? Doblo, ÖTV, pazar kaybı ve durgunluk etkisi!

Geçen günlerde Stellantis Otomotiv'i satın alma süreci Rekabet Kurumu tarafından yeniden gözden geçirileceği açıklanan Koç Holding şirketlerinden TOFAŞ, Avrupalı markalar gibi küçülmeye gidiyor. Şirket işgücünün yüzde 13'ününe denk gelen 700 kişiyi işten çıkarma kararı alırken, çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e gerilemiş oldu.

Yeni otomobil satışları büyük oranda düşen Avrupa'da da Ford, Bosch ve Volkswagen gibi dev markalar da kemer sıkma önlemleri almıştı. Avrupa otomotiv sektöründeki işten çıkarmaların 16 bini bulduğu belirtiliyor.

Geçen günlerde çok sayıda işçiyi çıkaran TOFAŞ'ın 330 milyon lira tazminat ödemesi bekleniyor. TOFAŞ'ın 700 kişiyi neden işten çıkardığı da 'İş Akdi Fesih Sözleşmesi'nde belli oldu.

CNBC-e'nin haberine göre şirketin çalışanlara gönderdiği fesih bildiriminde, yerli üreticilerin Kasım 2022'deki ÖTV güncellemesi nedeniyle yerli üreticilerin araçlarını yüzde 80 vergi diliminde satmak zorunda kaldığı, bunun da ithal araçlara karşı rekabetçiliğe zarar verdiği ifade edildi.

Fiorino ve Doblo etkiledi

Bildirimde Fiat'ın Fiorino ve Doblo modellerinde üretimi durdurmasının da pazar payını olumsuz etkilediği, istihdam üzerinde ciddi baskı yarattığı kaydedildi.

Ortadoğu ve Afrika'daki hedef pazarlarda ekonomik ve siyasi uygulamaların değiştiği, Avrupa pazarında durgunluğun devam ettiği belirilen metinde, hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılamadığı dile getirildi.

TOFAŞ bu nedenlerden dolayı çeşitli dönemlerde üretime ara verildiğini, üretim adetlerinin düşürüldüğün belirterek sipariş iptallerinin arttığı aktarıldı.

Tasarruf önlemlerinin yetersiz kaldığı, önlemlerin etkili olmadığı belirtilen bildirimde durumun gelecek aylarda devam etmesinin beklendiği, son çare olarak işten çıkarmaya gidildiği vurgulandı.