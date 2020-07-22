TOFAŞ, üretime 2 hafta ara veriyor

22 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle üretime 2 ay ara veren otomotiv sanayisinde şimdi de yıllık bakım molası verilmeye başlandı. İlk adım TOFAŞ'tan geldi. TOFAŞ, Bursa fabrikasında 2 haftalık planlı yıllık bakıma girme kararı aldı.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada "Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Söz konusu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Pandemi nedeniyle üretimin düştüğü otomotiv sektöründe diğer şirketler de bakım molasına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Zorunlu pandemi duruşu esnasında bakım yapamadık” demiş, şirketin de geçen seneye göre süreyi kısa tutup yaklaşık 2 hafta ara vereceğini belirtmişti.

Yıllık bakıma ayrıca Oyak Renault, Toyota ve Honda'nın da önümüzdeki günlerde girmesi bekleniyor.