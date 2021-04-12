Tofaş ve Toyota’dan milyar dolarlık ihracat taahhüdü

Mart’ta 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat taahhüdüyle 9 adet DİR belgesi düzenlendi. Mart’ta en yüksek ihracat taahhüdü 1 milyar 454 milyon dolar ile Tofaş’tan gelirken, şirket bu ihracatı gerçekleştirmek için 933 milyon 317 bin dolarlık ithalat yapacak.

İhracat taahhüdünde otomotiv farkı

Toyota ise 1 milyar 28 milyon dolarlık ihracat taahhüdü ile 454 milyon dolarlık ithalat yapacak. Mart ayında BSH Ev Aletleri 3 ayrı belge ile 927 milyon doların üzerinde ihracat taahhüdüyle 307,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirecek. Bu dönemde Şölen Çikolata 305 milyon dolarlık ithalata karşılık 79.1 milyon dolarlık ithalatı için, Man Türkiye 223 milyon dolarlık ihracata karşılık 138.9 milyon dolarlık, Aksa Jeneratör 124.4 milyon dolarlık ihracata karşılık 96.6 milyon dolarlık ve Tut Metal 115.9 milyon dolarlık ihracata karşılık 77 milyon dolarlık ithalat için Dahilde İşleme İzin Belgesi aldı. Öte yandan Mart ayında verilen DİR belgelerinde 100 milyon dolar ve üzeri belge alan firmaların öngördüğü toplam ihracat Şubat ayındaki tüm firmaların ihracat taahhüdüne yaklaştı.

DİR'de başvuru artıyor

DÜNYA’nın Ticaret Bakanlığı verilerinden hesaplamalarına göre Ocak ayında 7 milyar 139 milyon dolarlık ihracat taahhüdüne karşılık 3 milyar 855 milyon liralık, Şubat’ta da 4 milyar 818 milyon dolarlık ihracat taahhüdü karşılığında 2 milyar 656 milyon dolarlık ithalat için izin belgesi düzenlenmişti.

Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat, genel ihracatın yaklaşık yüzde 42’sini oluşturuyor.